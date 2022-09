Bahnhof Herzogenrath : Fünfjähriger versteckt sich beim Spielen in Zug nach Aachen

Herzogenrath Beim Spielen hat sich ein Fünfjähriger ein besonderes Versteck ausgesucht: ein stehender Zug am Herzogenrather Bahnhof. Dieser fuhr jedoch in Richtung Aachen los – mitsamt Kind.

Der Einsatz der Bundespolizei fing mit einem Versteckspiel des Fünfjährigen mit seinen Geschwistern in einem Einkaufssmarkt in Herzogenrath an. Sein Vater war gerade mit den Einkäufen beschäftigt, als der Junge sich vor seinen Geschwistern versteckte. Dabei musste es ein besonderer Versteckplatz sein, wo ihn keiner findet, so dachte sich das Kind wohl noch.