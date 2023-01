Nachruf : Franz-Josef Terodde stirbt im Alter von 91 Jahren

War über viele Jahrzehnte hinweg vielfältig engagiert: Franz Josef Terodde. Foto: Wolfgang Sevenich

Herzogenrath Er war mit Herzblut Schulleiter und Lokalpolitiker in seiner Heimatstadt. Franz-Josef Terodde brachte sich vielfach ein. Jetzt ist er gestorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Sevenich

Franz-Josef Terodde, ehemaliger Rektor der Albert-Schweitzer-Hauptschule, CDU-Ratsvertreter und Ehrenringträger aus Merkstein, ist nach einem langen und an Erlebnissen reichen Leben am zweiten Weihnachtstag gestorben. Bis ins hohe Alter von 91 Jahren hat er selbstbestimmt leben können. Er hinterlässt seine Frau Caroline, mit der er 64 Jahre verheiratet war, eine Tochter, zwei Söhne, die Schwiegerkinder und sechs Enkelkinder.

Am 10. Mai 1931 in Merkstein geboren, hat er seinem Heimatort nie den Rücken gekehrt. Dabei wäre es einmal fast dazu gekommen. Seine erste Lehrerstelle sollte er 1957 nach der Ausbildung in Bardenberg antreten, wurde aber einen Tag vor Dienstantritt nach Merkstein versetzt. „Erst Jahre später habe ich erfahren, dass der hiesige Ortspfarrer beim Regierungspräsidenten in Aachen interveniert hatte, weil er mich als Choralschola-Vorsänger im Ort behalten wollte“, hat Terodde einmal erzählt. 1961 wechselte er an die Volksschule Hauptstraße, bevor er 1968 zur Albert-Schweitzer-Hauptschule kam. Dort blieb er, zuletzt als Rektor, bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1995.

Viel Herzblut hat Terodde aber nicht nur in seinen Beruf gesteckt. Durch eine harte Schule ist er während seines politischen Engagements gegangen. 37 Jahre lang, bis 1998, war er Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat – und während der gesamten Zeit in der Opposition gegen eine SPD-Mehrheit. Das politische Wirken und die Tätigkeit als Schulleiter hätten sich gegenseitig positiv beeinflusst, sagte er. Und resümierte: „Ich bin im Umgang mit Menschen nüchterner und realitätsnäher geworden durch meine Erfahrungen in der Politik, aber nicht zynisch.“ Den Ehrenring der Stadt erhielt der Franz Josef Terodde am 23. September 1986.

Dem Alt-Merksteiner Laienspiel ist Terodde viele Jahre treu geblieben, brachte sich dort als Souffleur und Organisator ein. Auch der Kirchenchor St. Willibrord konnte über 60 Jahre auf ihn zählen.