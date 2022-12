Explosion auch in Heinsberg : Erneut Geldautomat auf Kirchrather Straße in Herzogenrath gesprengt

Bereits vor einem Jahr wurde der Geldautomat in der Kirchrather Straße gesprengt (Archivbild). Foto: Polizei

Interaktiv Herzogenrath-Merkstein Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen Geldautomaten in Herzogenrath gesprengt. Die Filiale der Deutschen Bank war bereits vor einem Jahr Tatort einer Automatensprengung. Auch in Heinsberg wurde ein Geldautomat gesprengt.

In der Nacht zu Dienstag, gegen 3.55 Uhr, wurde in Herzogenrath-Merkstein in der Kirchrather Straße ein Geldautomat in einer Filiale der Deutschen Bank gesprengt. Um diese Uhrzeit wurde nicht nur die Alarmanlage am Gebäude ausgelöst, es meldeten sich auch einige Anwohner bei der Polizei-Leitstelle.

Bei der Explosion sei der Vorraum der Bank schwer beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Ob auch die Statik des Gebäudes betroffen ist, muss noch geprüft werden.

Dass ein Geldautomat der Deutschen Bank in der Kirchrather Straße gesprengt wird, ist dabei auch keine Seltenheit. Bereits 2021 richtete eine Explosion große Verwüstung im Innenraum und am Gebäude an. Die Tat ereignete sich auch vor einem Jahr mitten in der Nacht, um kurz nach 3 Uhr früh.

Es gebe erste Hinweise darauf, dass zwei oder drei Personen kurz nach der Explosion mit dem Auto vom Tatort geflüchtet seien. Zeugen wollen mehrere Unbekannte in einem schwarzen Audi gesehen haben, berichtet die Polizei. Die Täter seien dann in Richtung Merkstein geflohen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Ob die Täter Geld erbeutet haben, war zunächst unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. Online können unter nrw.hinweisportal.de Hinweise gegeben oder Fotos und Videos hochgeladen werden.

In den frühen Morgenstunden hat es am Dienstag auch in Heinsberg geknallt. In Dremmen wurde der Geldautomat einer Volksbank gesprengt. Auch hier ist der Schaden erheblich.

(dpa/nick)