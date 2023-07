Brandserie in Kohlscheid : Dritter Feuerwehreinsatz auf EBV-Gelände binnen weniger Wochen

Brandstiftung? : Wieder brennt es in der ehemaligen EBV-Zentrale in Kohlscheid In der alten EBV-Zentrale in Kohlscheid hat es am Montagnachmittag erneut gebrannt. Die Roermonder Straße wurde für rund 20 Minuten vollgesperrt. Vermutlich liegt erneut Brandstiftung vor.