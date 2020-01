Zimmerbrand in Merkstein : Drei Katzen nur noch tot geborgen

Herzogenrath Ein ausgedehnter Zimmerbrand hat sich am Sonntagabend in Merkstein entwickelt. Drei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Für die im Haus lebenden Katzen kam die Rettung zu spät.

Ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Merkstein war der Feuerwehr am Sonntagabend gegen 20 Uhr gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte – Hauptwache, Einsatzführungsdienst und Löschzug Merkstein – eintrafen, hatten die Bewohner das etwas verwinkelt an der Einmündung Kirchberg liegende Objekt bereits verlassen.