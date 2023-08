Prozess vor Verwaltungsgericht : Die Öllieferung eines „Kumpels“ mit gravierenden Folgen in Herzogenrath

So geht’s ordnungsgemäß: Mit folgenschweren Fehlern bei der Befüllung eines Öltanks in Herzogenrath beschäftigt sich das Aachener Verwaltungsgericht. Foto: dpa/Christian Charisius

Herzogenrath/Aachen Ein Herzogenrather vereinbart die Lieferung von 750 Litern Heizöl über einen Freund. Der Tankvorgang geht schief, das Haus ist unbewohnbar. Wer zahlt die Rechnung dafür, dass bis zu 500 Liter ins Erdreich gelaufen sind?

Als Alex Wisser im Kreis einiger Freunde erzählt, dass er neues Heizöl bräuchte, antwortet einer prompt: „Ein Kumpel von mir macht was mit Heizöl.“ Ein gern gehörter Rat, sind diese Kumpel doch oft preiswerter als andere Unternehmen. So bekam Alex Wisser bald darauf einen kurzfristigen Anruf: Die Lieferung ist auf dem Weg zu seinem Haus in Herzogenrath. Das war am 11. August 2020. Gute drei Jahre später, am heutigen Mittwoch, saß Alex Wisser im Verwaltungsgericht. Denn Richter Peter Roitzheim muss prüfen, wer den Schaden bezahlen muss, der entstanden ist, als an jenem Dienstag zwischen 400 und 500 Liter Heizöl ausgelaufen sind. In Wissers Garten, auf die Straße, ins Haus. Das Gebäude ist seitdem unbewohnbar. Alex Wisser lebt wechselweise bei seiner Partnerin und der Mutter.

Der Name Alex Wisser ist geändert, ebenso der von der Firma Kiefer, in deren Namen besagter Kumpel das Öl geliefert hat. Wisser, Anfang 40, ist weder Kläger noch Beklagter. Er ist Beigeladener, also ein Beteiligter des Falles, der im Prozess zwischen der Städteregion Aachen und der Firma Kiefer erörtert wird. Die Behörde hatte infolge des schwerwiegenden Malheurs beziehungsweise der Schadensbehebung im Erdreich eine Rechnung von mehr als 37.000 Euro ausgestellt. Zahlen soll die Firma Kiefer als Verursacherin. Die sieht das anders und hat gegen den Bescheid geklagt.

Peter Roitzheim muss zwar ausschließlich über die Verursacher-Frage entscheiden, der Richter sprach dennoch offen an, dass er sich über den Hergang der Geschehnisse wundert. Warum wurde überhaupt die Firma Kiefer beauftragt? Das Herzogenrather Unternehmen ist doch auf Tankreinigung, Tanksanierung & Co. spezialisiert – nicht auf die Lieferung von Heizöl. „Hat die Firma Ihren Tank denn vorher gereinigt?“, fragt der Richter den Hauseigentümer. „Ich frage jetzt nicht, wo das dubiose Heizöl herkommt, denn normalerweise müsste die Firma dasselbe Öl einfüllen, dass sie vor einer Reinigung abgepumpt hat.“ Die Menge von 750 Litern machte ihn ebenfalls stutzig, bei einer reinen Auffüllung würden üblicherweise viel größere Mengen bestellt.

Alex Wisser schilderte, wie er sich damals selbst gewundert hatte, warum das Öl für seinen Dreimal-1000-Liter-Tank mit einem „Transporter“ und nicht mit einem Tankwagen geliefert wurde. Nun ja, er stellte seinerzeit keine weiteren Fragen. Seine Gutgläubigkeit wird Alex Wisser heute ziemlich sicher bereuen. Während er mit dem Lieferanten unten im Keller neben dem Tank die Befüllung beobachtete, suchte das Öl überirdisch munter seinen Weg. Liter um Liter um Liter. Die beiden im Keller bemerkten viel zu spät, dass der Füllstutzen der Tankanlage, an den der Schlauch des „Transporters“ angeschlossen wurde, defekt gewesen ist. Gutachter stellten später fest, dass dieser wichtige Teil der Tankanlage größtenteils aus Kunststoff war. Das ist verboten. Er muss komplett aus Metall sein. Alex Wisser, dessen Versicherung nicht für den Schaden aufkommt, hatte das Haus vor 16 Jahren gekauft. In all den Jahren habe ihn kein Experte bei turnusmäßigen Wartungen darauf hingewiesen.

Und wer ist jetzt schuld an dem Unglück? Alex Wisser oder die Firma? Wer soll die rund 37.000 Euro zahlen? Richter Roitzheim sagt: „Eigentlich ein klassischer Fall von halbe-halbe.“ Mit dieser Ansicht sitzt er an diesem Mittwoch allein im Raum. Für die Städteregion argumentierte die Leiterin des Umweltamtes, Barbara Schilling, der „Tankwart habe vor der Befüllung einiges nicht gemacht, was er hätte machen sollen“, deswegen müsse die Firma für den Schaden aufkommen. Insbesondere hätte der Mitarbeiter den Öltank respektive die Leitung prüfen müssen. Dies sei offenkundig nicht geschehen.

Benedikt Yavuz, Alex Wissers Anwalt, sieht das genauso. „Welche Anforderungen darf ich an einen Fachbetrieb stellen?“, fragte er. „In den wesentlichen Punkten ist unstreitig, was schiefgelaufen ist. Der Mitarbeiter hätte den falschen Stutzen sehen können, und dann hat er den Tankvorgang auch noch viel zu spät abgebrochen.“ Der Mitarbeiter hätte verhindern können, dass mehrere Hundert Liter Öl ins Erdreich laufen. Zudem sei es eine Unterstellung der Firma Kiefer, Alex Wisser hätte den Schlauch angeschlossen und nicht deren Mitarbeiter.