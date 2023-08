Urteil des Aachener Amtsgericht : Fataler Fehler des „Kumpels“ kommt Herzogenrather Firma teuer zu stehen

Herzogenrath/Aachen Seit drei Jahren ist das Haus eines Herzogenrathers unbewohnbar, weil bei einem Tankvorgang 500 Liter Heizöl ausgelaufen sind. Das Amtsgericht hat jetzt festgelegt, wer die dafür Schuld trägt. Die Öllieferung wurde unter der Hand vereinbart.

Gute drei Jahre nach einer vollkommen schief gelaufenen Öllieferung in Herzogenrath , bei der rund 500 Liter Heizöl auf einem Privatgrundstück und darüber hinaus ausgelaufen sind, ist klar, wer die Rechnung für die Reinigung des verseuchten Bodens zahlen soll. Es geht um knapp 37.000 Euro, die das Umweltamt der Städteregion Aachen beglichen haben will. Infrage kamen der Hauseigentümer, dessen Öltank nicht den Vorschriften entsprach, und die Herzogenrather Firma, die das schwarze Gold geliefert hatte, deren Mitarbeiter aber offensichtlich schlampig gearbeitet hatte.

Die Entstehungsgeschichte der Ereignisse vom 11. August 2020 mutet skurril an. Der Hauseigentümer, wir nennen ihn Alex Wisser, hatte bei einem Abend mit Freunden erzählt, er brauche neues Heizöl. Daraufhin empfahl ein Freund ihm einen „Kumpel“. Der brachte dann ziemlich kurzfristig 750 Liter – in einem Transporter, und nicht wie erwartet mit einem Tanklaster, wie Alex Wisser berichtete. Er hinterfragte das Ganze aber nicht. Höchstwahrscheinlich, weil er seinem Freund vertraute und der „Kumpel“ günstiger als andere Unternehmen war. Richter Roitzheim vermutete Schwarzhandel. Einerseits wegen der ungewöhnlich geringen Menge, andererseits weil die besagte Firma auf Tankreinigung und nicht auf Ölhandel spezialisiert ist. Für das Verfahren ist der Schwarzhandel-Verdacht indes unerheblich.

In der Urteilsbegründung heißt es unter anderem: Dass die Befüllleitung durch einen „Holzstapel teilweise verdeckt gewesen sei, kann die Klägerin nicht entlasten, weil sie sich gerade nicht darauf verlassen darf, dass alles in Ordnung ist“. Der Mitarbeiter hätte in jedem Fall kontrollieren müssen, dass die Zapfpistole einwandfrei an den Füllstutzen angeschlossen ist. „Ist es mit gebotenem Aufwand nicht möglich, die erforderliche Einsichtnahmemöglichkeit zu schaffen, darf der Lieferant nicht einfach auf die Ordnungsmäßigkeit vertrauen, sondern muss die Befüllung gegebenenfalls in letzter Konsequenz ablehnen“, begründet das Gericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Firma kann in Berufung gehen.