Coronavirus : Zahl der Todesfälle in der Städteregion Aachen steigt auf sieben

Herzogenrath Die Städteregion Aachen meldet am Dienstagmorgen einen weiteren Coronavirus-Todesfall. Ein 1940 geborener Mann aus Herzogenrath sei im Krankenhaus gestorben. Somit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in der Städteregion auf sieben.

Insgesamt gibt es in der Städteregion nun 540 positive Fälle, davon 261 in der Stadt Aachen. Die aktuell nur gering steigenden Fallzahlen lassen sich möglicherweise durch das dazwischenliegende Wochenende erklären, an dem nicht im Kommunalen Abstrichzentrum in Eschweiler getestet worden ist.