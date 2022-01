Schmuggler aufgefallen : Bundespolizei beschlagnahmt 2,5 Kilo Kokain

In einer Tüte fanden die Beamten rund 2,5 Kilogramm Kokain (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Herzogenrath Die Bundespolizei hat in Herzogenrath einen Drogenschmuggler festgenommen. Der Mann hatte 2,5 Kilogramm Kokain mit einem Verkaufswert von mehr als 100.000 Euro dabei.

Der 28-Jährige machte eine Streife der Bundespolizei am Sonntag auf sich aufmerksam, als er ein vor sich stehendes Fahrzeug rücksichtslos überholte und dabei eine rote Ampel missachtete. Er gefährdete dabei mehrere Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung in Herzogenrath.