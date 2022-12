Für guten Zweck : Blechroller überwältigt von Spendenbereitschaft

Nach dem Zwischenstopp am Baesweiler Kirchplatz ging es für die Nikoläuse weiter nach Ederen zur Spendenübergabe bei Familie Jansen. Foto: Günther von Fricken Foto: MHA/Günther von Fricken

Baesweiler Die 15-jährige Fiona Jansen leidet an einer bislang unbekannten Krankheit. Eine Baesweiler Gruppe und weitere Unterstützer haben nun eine hohe vierstellige Summe gesammelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Günther von Fricken

Knatternde Motoren und Hupgeräusche in der Baesweiler City: Da schaut so mancher Passant schon genauer hin, was da los ist. Und was zu sehen ist, das stimmt weihnachtlich. Und ist gleichzeitig für einen guten Zweck. Denn trotz klirrender Kälte und einer Krankheitswelle, die auch vor den Baesweiler Blechrollern nicht Halt gemacht hat, sind rund 30 Rollerfahrer, allesamt im Nikolauskostüm, unterwegs. Unterstützt werden sie von den Wildhogs Würselen und Vespenest Düren.

Vom Treffpunkt am Carl-Alexander-Park geht es zunächst bis zum Brauhaus in der City, wo der Wirt einen wärmenden Glühwein spendiert hat. Und dann weiter zum Ziel der Benefizfahrt nach Ederen. Denn hier möchten die Blechroller der Familie Jansen einen Spendenscheck übergeben. In den letzten Wochen hatte man an verschiedenen Stellen, zum Beispiel beim Weihachtsfest des Gewerbeverbandes, Geld für die 15-jährige Fiona Jansen gesammelt, die an einer bislang unbekannten Krankheit leidet.

„Wir sind begeistert von der großen Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, darunter auch Spenden vom Junggesellenverein Baesweiler, der Nikolausgruppe aus Gangelt und von Beamten der Polizei Alsdorf“, berichtet der Sprecher der Gruppe, Sebastian Peters. Eine hohe vierstellige Summe ist nach seinen Worten zusammengekommen, und wer noch spenden möchte, kann dies weiterhin tun. In den Geschäften Kids Corner und Spielkiste in Baesweiler stehen Spendendosen, oder man überweist Spenden per Paypal an: https://www.paypal.com/paypalme/Blechroller52499.