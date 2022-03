Großeinsatz : Bewaffneter Raubüberfall auf Kohlscheider Supermarkt

Wurde überfallen: der Netto-Markt in Kohlscheid. Nach dem Raub wurde eine Großfahndung eingeleitet. Foto: MHA/Thomas Vogel

Herzogenrath Am Montagmorgen gab es einen Raubüberfall auf einen Supermarkt an der Josef-Lambertz-Straße in Kohlscheid. Eine Zeugin ruft die Polizei.