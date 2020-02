Martin-Buber-Plakette 2020 : Auma Obama wird für soziales Engagement ausgezeichnet

Wird den Preis am 27. November in Herzogenrath und Kerkrade entgegennehmen: Auma Obama. Foto: dpa/Elke Pouchet/Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Herzogenrath/Kerkrade Auma Obama erhält die Martin-Buber-Plakette 2020. Das gab der der Vorstand der Euriade-Stiftung, Werner Janssen, am Freitagmorgen bekannt. Die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama wird im November dieses Jahres bei der feierlichen Übergabe für ihr soziales Engagement gewürdigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie sei „eine Person, welche die Menschen und die Erde gern hat, eine Person, die man in ihrer Art, ihrer Erscheinung, ihrem vorbildlichen Charakter einfach umarmen muss“, sagte Janssen lobend. Obama wird den Preis am 27. November in Herzogenrath und Kerkrade erhalten.

Bevor ihr im Winter die Buber-Plakette verliehen wird, lernt sie an diesem Wochenende schon ein Mal die Menschen in der Region kennen. Obama nimmt am Samstag an der Ordensverleihung „Wider den tierischen Ernst“ teil und soll sogar auf der Bühne einen Programmpunkt gestalten.

Obama wurde 1960 in Nairobi geboren. Zu Deutschland hat die gebürtige Kenianerin eine besondere Verbindung: Sie studierte in Heidelberg und Berlin und promovierte an der Universität Bayreuth. Auma Obama ist Initiatorin und Vor­standsvorsitzende der „Auma Obama Foundation-Sauti Kuu“. Sauti Kuu ist Kiswahili und bedeutet übersetzt „Starke Stimmen“.

Die Stiftung verfolgt das Ziel, Kindern in Afrika die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes Leben selbst zu bestimmen. Um das zu erreichen gibt es ein Ausbildungszentrum, dass jungen Menschen in Kenia eine berufliche Perspektive geben will.

„Mit unserer Arbeit in Kenia und Deutschland versu­chen wir, mit Kindern und Jugendlichen Wege zu finden und Strukturen zu schaffen, die ihnen – psychisch, sozial und finan­ziell – zur Eigenständigkeit verhelfen“, sagte Obama einmal über ihr Ziel.

(red)