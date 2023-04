Schulen in Herzogenrath : Auch die Grundschule Kämpchen wird erweitert

Erweiterungsbau notwendig: Die wachsende Grundschule Kämpchen in Herzogenrath benötigt zusätzlich zwei Klassen und Funktionsräume. Foto: Karl Stüber

Herzogenrath Die Schülerzahlen nehmen wieder zu, Kommunen müssen darauf reagieren. Auch um dem Rechtsanspruch auf die Offene Ganztagsschule ab 2026/27 gerecht werden zu können. Die Stadt Herzogenrath nimmt dazu viel Geld in die Hand.

Von Karl Stüber

Nicht nur Kinder wachsen, sondern auch Schulen. Das gilt besonders für Grundschulen, die sich neben steigenden Schülerzahlen rechtzeitig auf den ab 2026/27 geltenden Rechtsanspruch auf einen Platz in der Offenen Ganztagsschule (OGS) einstellen müssen. Die Schulträger, also die Kommunen, müssen für die notwendigen Räume und die Ausrüstung sorgen. Seit September vergangenen Jahres befasst sich Débora Otte in Herzogenrath schwerpunktmäßig mit diesem Themenfeld, wie im Ausschuss für Bildung und Sport zu erfahren war. In der Verwaltung im Bereich Gebäudemanagement bzw. Bauunterhaltung und Neubauplanung eingesetzt, nimmt sie sich eine Grundschule nach der anderen vor.

Diesmal ging es im Fachausschuss um die Erweiterung der Grundschule Kämpchen. Der notwendige Erweiterungsbau soll zum größten Teil auf bereits versiegelter Schulhoffläche errichtet werden und rund 4,3 Millionen Euro kosten. Hinzu kommen noch die Kosten für die Möblierung des Gebäudes und die Kücheneinrichtung. Otte stellte den mit dem Arbeitskreis Schulentwicklungsplan, der Schulleitung und der OGS-Koordinatorin abgestimmten Plan vor.

Info Anmeldezahlen und Eingangsklassen Aufgrund des Anmeldeverfahrens an städtischen Grundschulen in Herzogenrath ergeben sich folgende Anmeldezahlen und zu bildende Klassen: GS Kämpchen 63 mit drei Klassen; GS Kohlscheid-Mitte 50/2; GS Klinkheide 41/2; GS Pannesheide 132 in nun sechs Klassen (Vorjahr 106 mit fünf); GS Straß 45/2; Regenbogenschule 98/4; Regenbogenschule Teilstandort Bierstraß 26/1; GS Alt-Merkstein 73/3 und Dietrich-Bonhoeffer-Schule 74/3.

Die Schule benötigt zwei Klassenräume mehr (dann insgesamt 12). Ab dem Schuljahr 2024/25 wird es aber laut Verwaltung im vorhandenen Gebäudebestand an der Straße In der Leer „keine Raumressourcen bzw. Ausweichmöglichkeiten für zusätzliche Klassen mehr geben“. Die Zeit drängt also.

Der Schulhof der Grundschule Klinkheide wird nun doch nicht erweitert, um nicht Flächen für eine Erweiterung zu verbauen. Foto: Karl Stüber

Mit Blick auf die prognostizierten Schülerzahlen (in 2024 sollen es 241, in 2025 deren 251 sein) gelte es, zukünftig eine dreizügige Grundschule sicherzustellen. Laut Otte ist genügend Platz für einen Erweiterungsbau vorhanden, bleibe also noch genügend Schulhof für die Kinder übrig (Nutzfläche 5285 Quadratmeter), zumal eine noch bestehende Containeranlage im Zuge der Erweiterung abgerissen werden soll.

Die Analyse des Raumbestands hat ergeben, dass derzeit neben den besagten zwei Klassenräumen unter anderem noch Räume für die „Arbeitsstation Schulpersonal“ und Büros für Schulpädagoge und Schulsozialarbeit sowie ein Teamraum OGS fehlen. Zudem geht es um einen angemessenen „Speisenraum“ (Mensa). Die beiden neuen Klassen bzw. OGS-Gruppenräume sollen im Erdgeschoss des Erweiterungsbaus unterkommen, ebenso der Speisenraum nebst Küche und Spülküche. Hinzu kommen Toiletten und Technikräume. Die erste Etage ist überwiegend dem „Lehrkörper“ (Kollegiumsraum, Schulleitung, stellvertretende Schulleitung. Sekretariat) und Funktionsräumen vorbehalten. Das schafft im Bestandsbau Flächen für notwendige Funktionsräume. Drei Eingänge führen in den Neubau (Eingang Schulverwaltung/Toiletten, Eingang Schüler und Anlieferung für die Küche). Otte stellte zwei mögliche Terminpläne für die Realisierung des Projekts vor.

Der ehrgeizigere Zeitplan, der aber den Bedürfnissen der Schule eher gerecht wird, zielt auf eine Fertigstellung im August 2024 ab, also zu Beginn des Schuljahrs 2024/25. Dies sei nur realisierbar, wenn Bodenuntersuchung und die Fachplanung vorab und parallel zu anderen Schritten (Genehmigungsverfahren) beauftragt werden. Ansonsten werde man erst im Dezember 2024 fertig. „Dann würden wir für den Übergang eine provisorische Lösung für die zwei benötigten Klassenräume brauchen“, sagte Otte. Hinzu kämen weiter Faktoren wie Witterung und Lieferung notwendiger Baumaterialien. „Wenn alles gut läuft, haben wir die Chance, bis August 2024 die Erweiterung abzuschließen.“

Was passiert mit den Containern?

„Es handelt sich um eine klare Planung. Zum Glück brauchen wir nicht viel im Bestand machen“, sagte Dr. Manfred Fleckenstein (SPD). Mark Walecki-Mingers (Grüne) fragte nach, was mit den vor Ort zu entfernenden Containern geschieht. Zudem ging es ihm um die Notwendigkeit der geplanten rund 65.000 Euro teuren zentralen Schließanlage. Laut Projektleiterin Otte sollen die Container nach Bedarf anderweitig eingesetzt werden. Bei Neubauten sehe das Konzept vor, grundsätzlich zentrale Schließanlagen einzubauen, was langfristig bei Änderungen von Zugangsberechtigungen teures Umprogrammieren ersparen würde. Erster Beigeordneter (und Kämmerer) Hubert Philippengracht sagte, dass es nötig ist, dass vorab der Kämmerer erklären müsse, ob das Projekt auch in „der vorläufigen Haushaltsführung“ möglich ist („Den kenne ich gut“). Dies sei der Fall. Hintergrund: Wie berichtet, wird wohl der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung beschließen, ab 2024 freiwillig nach den Kriterien eines Haushaltssicherungskonzepts zu verfahren, um die kommunalen Finanzen in den Griff zu bekommen und so weiterhin „in Selbstverwaltung“ entscheiden zu können.

Entwicklung abwarten

Eigentlich wollte die Stadt Herzogenrath den Schulhof der Grundschule Klinkheide erweitern. Allerdings nahm der Ausschuss für Bildung und Sport davon Abstand. Es sei noch nicht klar, wie sich die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz (OGS) ab 2026 auf das Schulgelände auswirke. Man wolle erst einmal die Planung hierfür abwarten, bevor Flächen verbaut werden würden. Ursprünglich sollten zusätzliche 350 Quadratmeter Schulhof geschaffen und gestaltet werden. Das hätte inklusive Zaunanlage, Toren, Winkelsteinen und Pflasterarbeiten rund 80.000 Euro gekostet. Der Verzicht auf eine Erweiterung des Schulhofs fiel dem Ausschuss nicht zuletzt durch eine Aussage der Schulleitung leicht, die dafür keinen akuten Handlungsdruck sehe, wie es bei einem Ortstermin geheißen habe. Bruno Barth (UBL) hielt entgegen, dass dies nicht das Votum der Schulkonferenz (Schulgemeinschaft) sei und Eltern nach seinem Kenntnisstand das anders werten würden. Das sah die klare Mehrheit anders. Nun wird erst einmal die weitere Planung bezüglich OGS abgewartet.