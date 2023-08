Junge Union attackiert Herzogenrather Bürgermeister : „Arroganz-Attacke“ oder Pflichterfüllung?

Normalerweise lässt Bürgermeister Benjamin Fadavian kaum eine Gelegenheit aus, sich in Herzogenrath blicken zu lassen. Auf diesem Foto begrüßt er die Besucher des Merksteiner Weinfests. Foto: Paul Kemen

Herzogenrath Anstatt zum Abitur zu gratulieren, besuchte Benjamin Fadavian lieber eine Infoveranstaltung bei der Stawag. Das folgende kommunalpolitische Scharmützel offenbart das angespannte Verhältnis zwischen Bürgermeister und Opposition.

Wenn man Herzogenraths Bürgermeister eines nicht vorwerfen kann, dann dass er seine Aufgaben als Repräsentant des Rathauses vernachlässigen würde. Wie ernst er die nimmt, ist seit Beginn seiner Amtszeit dutzend- und hundertfach fotografisch dokumentiert. Viele, viele Bilder zeigen Benjamin Fadavian (SPD) mit Feuerwehrleuten und Schützen, mit Gewerkschaftern und Karnevalisten, mit Sportlern und mit Ehrenamtlern, stets freundlich lächelnd und akkurat frisiert und gekleidet. Er weiß: Wenn er sich in Herzogenrath blicken lässt, wird das sein Schaden nicht sein.

Beim politischen Gegner von Amtsträgern wird derlei Omnipräsenz für gewöhnlich mit Zähneknirschen zur Kenntnis genommen. Es ist ja auch ein bisschen gemein: Erst verliert man den Kampf ums Rathaus, und dann wird der Wahlgewinner auch noch überallhin eingeladen und kommt gratis auf die Bühnen und auf die Fotos und in die Zeitung. Klassischerweise mündet das in der Aufforderung, der Bürgermeister solle sich mal lieber weniger aufs Grüßen und Händeschütteln und Winken und dafür stärker auf die anspruchsvolle, aber eben nicht ganz so öffentlichkeitswirksame Arbeit als Chef der Stadtverwaltung konzentrieren.

In Herzogenrath hingegen versucht man jetzt genau auf dem entgegengesetzten Wege, Fadavians Öffentlichkeitsarbeit zu torpedieren: Die Opposition hat nämlich aufgepasst und den Bürgermeister dabei ertappt, dass er entgegen jeder Gewohnheit bei den diesjährigen Abiturfeiern durch Abwesenheit geglänzt hat. Das daraus resultierende politische Scharmützel offenbart das anscheinend recht angespannte Verhältnis zwischen Bürgermeister und Opposition.

Es liegen keine gesicherten Erkenntnisse dazu vor, wie doll Herzogenraths Abiturientia unter der bürgermeisterlichen Absenz gelitten hat. Bei der Jungen Union (JU), der Jugendorganisation der CDU, wird das Versäumnis jedenfalls als so ungeheuerlich bewertet, dass es diese Woche, also schon zwei Monate später, per Pressemitteilung publik gemacht wurde. Fadavians Fernbleiben habe „allgemein“, wie es relativ allgemeinverbindlich heißt, „für Irritation und Verwunderung gesorgt“. Und weiter: „Für die Junge Union Herzogenrath ist klar: Die Anwesenheit des Bürgermeisters bei Abiturfeiern hat eine hohe Symbolkraft für die Wertschätzung der jungen Generation.“ Eine Informationsveranstaltung zur Fusion von Stawag und Enwor sei ihm aber leider wichtiger gewesen.

Sogar noch etwas knackiger geht es bei Facebook zu, wo die Mitteilung ebenfalls veröffentlicht und mit „Arroganz-Anfall des Bürgermeisters“ überschrieben wurde. Begleitet von der Frage: „Habt ihr den Bürgermeister auch bei euren Abiturfeiern vermisst?“

In Sachen Faktentreue ist der Versuch, sich bei den Jungwählern anzubiedern, über jeden Zweifel erhaben. Man schrieb den 17. Juni, ein Samstag, als zwei Abiturfeiern an Herzogenrather Schulen und eine Infoveranstaltung für Bürgermeister und Ratsleute bei der Stawag in Aachen stattfanden, und das ziemlich genau zeitgleich. „Die Stadt Herzogenrath ist Gesellschafterin bei der Enwor und ich selbst bin stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender“, sagt Fadavian auf Nachfrage unserer Zeitung. „Bei aller Liebe: Da kann ich nicht zur Abifeier gehen, wenn ich meinen Job ernst nehme.“ Die Darstellung der JU wird in der Sache also bestätigt.

Die Junge Union ist allerdings nicht nur wegen Fadavians Abwesenheit bei den Abifeiern knatschig. Sondern auch, weil er keinen seiner drei eigentlich für solche Zwecke vorgesehenen Stellvertreter in die Schulen schickte. Das sind Manfred Fleckenstein (SPD), Katharina Herzner (Grüne) und Marie-Theres Sobczyk (CDU), Mitglieder des Herzogenrather Stadtrats, politische Ehrenamtler. Doch an ihrer statt erschien Renate Wallraff, als Beigeordnete Teil des Verwaltungsvorstands, und hielt das Grußwort. Sie ist eine Parteifreundin von Fadavian, hat also ein Parteibuch der SPD. Was dem Publikum herzlich egal gewesen sein dürfte.

Ungeachtet dessen zog Wallraffs Auftritt Nachfragen der Opposition nach sich. Am 20. Juli, mehr als einen Monat nach den drei Terminen, begannen die drei Fraktionsvorsitzenden Dieter Gronowski (CDU), Björn Bock (FDP) und Bruno Barth (UBL), Bürgermeister Fadavian mit einem gemeinsamen Schreiben zu piesacken. Gemäß Gemeindeordnung „vertreten die Beigeordneten den Bürgermeister ständig in ihrem Arbeitsgebiet der Gemeindeverwaltung. Es ergeben sich keine direkten Hinweise auf eine weitergehende Verpflichtung zur Übernahme von (politischen) Repräsentationsaufgaben“, steht darin. „Wieso kann die Beigeordnete als städtische Bedienstete dann bei einer ausschließlich repräsentativen Verpflichtung auftreten und dabei auch noch Grußworte im Namen des Stadtrats sprechen?“

Fadavian antwortete eine Woche später und erklärte, dass seine Vertreter als Ratsmitglieder ja ebenfalls zur Stawag eingeladen gewesen seien und deshalb als verhindert gegolten hätten. Immerhin hätten auch sie über die Fusion von Stawag und Enwor zu entscheiden. Dasselbe gelte für Renate Gülpen (CDU), die Vorsitzende des Bildungsausschusses. Der Erste Beigeordnete Hubert Philippengracht als Fadavians Allgemeiner Vertreter in der Verwaltung indes habe Urlaub gehabt. „Aus diesem Grunde war und ist es richtig, dass die Kollegin Wallraff als die für Schule zuständige Beigeordnete das Grußwort bei der Abiturentlassfeier gehalten hat.“

Doch Fadavian konnte es sich nicht verkneifen, seine Antwort mit einer Spitze abzuschließen, einer recht spitzen Spitze sogar. Er mache „höflich“ darauf aufmerksam, dass für Ratsmitglieder der Standard der „verkehrserforderlichen Sorgfalt“ gelte. Sie hätten, soweit eigene Sachkunde fehle, den Rat ihrer Verwaltung oder anderer Fachbehörden und Sachverständiger einzuholen. Genau dazu habe die Infoveranstaltung bei der Stawag gedient. „Ob es vor diesem Hintergrund klug ist, wenn Mitglieder Ihrer Fraktionen einer Abiturentlassfeier den Vorrang vor einer Informationsveranstaltung geben, bitte ich verantwortungsvoll zu reflektieren“, ätzte Fadavian.

Gut möglich, dass diese kleine Stinkstiefelei der eigentliche Grund für die weitere drei Wochen später veröffentlichte Mitteilung der Jungen Union ist. Jedenfalls legen die Nachwuchspolitiker Fadavians Worte als „Anschuldigungen der Unwissenheit und der Fahrlässigkeit gegenüber den Ratsmitgliedern, die der Informationsveranstaltung ferngeblieben sind“, aus. „Es ist wichtig, dass der Bürgermeister nicht in die Arbeit der Ratsfraktionen eingreift und ihnen vorschreibt, welche Veranstaltungen sie in ihrer Freizeit besuchen sollen“, wird JU-Vorsitzender Marc Leon Fronhöfer darin zitiert. „Ein respektvolles Miteinander zwischen Bürgermeister und Ratsmitgliedern ist für eine funktionierende Stadtverwaltung von großer Bedeutung“, eine Entschuldigung Fadavians sei „überfällig“.

Wer nun prognostiziert, dass es eine solche Entschuldigung nicht geben wird, lehnt sich vermutlich nicht zu weit aus dem Fenster. Gegenüber unserer Zeitung jedenfalls bekräftigt Fadavian seine Auffassung, dass „alle, die einen Eid auf das Wohl Herzogenraths geleistet haben“, den Termin bei der Stawag hätten wahrnehmen müssen. Zugleich betont er, dass er keine Vorwürfe habe erheben wollen. Und dass die Opposition ihn im Übrigen in der Vergangenheit dafür kritisiert habe, er nehme zu viele repräsentative Termine wahr, nicht zu wenige. „Aber so ist eben Politik.“