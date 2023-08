Projekt der Stadt Herzogenrath : Eine App kann alle Auswirkungen von Windrädern simulieren

Herzogenrath Wird mich ein Windrad stören? Herzogenrather, die sich diese Frage stellen, können sich bei künftigen Plänen genauestens informieren. Und: Es geht um mehr als das. Wann das Projekt startet und warum Aachen profitieren könnte.

Wenn die Stadt Herzogenrath künftig neue Windräder plant, kann sich jeder ein ganz genaues Bild von sämtlichen Auswirkungen der Anlagen machen, bevor sie gebaut werden. Mit Auswirkungen sind Lautstärke, Schattenwurf und Optik in der Landschaft gemeint. Ermöglichen wird das eine App, an der die Stadt mit der RWTH Aachen arbeitet. Bislang hat die Verwaltung – wie jede andere Kommune auch – nur Skizzen, Grafiken und Animationen präsentiert, damit sich Lokalpolitik und Bürgerschaft ihre ungefähren Vorstellungen haben machen können. Ein immenser Fortschritt also.

Im Spätherbst könnte die App fertig sein und nach Testläufen Anfang 2024 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Verbunden wird die detailgetreue Darstellung mit einer Umfrage an die Bürgerinnen und Bürger. Beispielsweise möchte die Stadt wissen, wie die Menschen zum Ausbau der Windkraft (und erneuerbaren Energie generell) in ihrer Stadt stehen und auch, was sie persönlich davon erwarten. „Möchten sie in Form einer Genossenschaft beteiligt werden? Oder sollen die Vereine Geld erhalten? Oder wünschen sich die Menschen günstigeren Strom?“, nennt der Technische Beigeordnete Franz-Josef Türck-Hövener Beispiele. Wie konkret die Bürgerumfrage aussehen wird, erarbeitet die Stadt mit dem Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung (Risp).

Arbeiten an einer App, die den Bürgern helfen soll (v.l.): Technischer Beigeordneter Franz-Josef Türck-Hövener, Philipp Strathoff und Rebecca Yogeshwar. Das Video zu Beginn des Textes zeigt einen groben Entwurf der App. Foto: MHA/Carsten Rose

Die Entwicklung dieser App ermöglicht ein Förderprojekt, mit dem die drei Partner RWTH, Stadt Herzogenrath und Risp auf drei Jahre verteilt 1,5 Millionen Euro erhalten. Mit dem Geld werden etwa Rebecca Yogeshwar, 23, und Philipp Strathoff, 33, bezahlt. Sie arbeiten seit dem 1. Juli im Herzogenrather Rathaus ausschließlich an diesem Projekt. „Die Kommunikation nach außen spielt eine zentrale Rolle“, betont der Herzogenrather Philipp Strathoff, zuvor sechs Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Aachener Uni, mit Blick auf Windenergie-Pläne. Seine Kollegin Rebecca Yogeshwar (Würselener Masterstudentin in Stadtplanung an der RWTH) ergänzt: „Die Umfrage über die App ist keine große Hürde. Man bekommt keinen 50-Seiten-Katalog. Die Umfrage soll viele Menschen erreichen und Spaß machen.“

Konflikte zwischen den drei „Betroffenheitsgruppen“, wie Türck-Hövener Anwohner, Kommunalpolitiker und Investoren nennt, würden mit der App bestenfalls vermieden, weil sie sämtliche Fakten und Meinungen bündelt. Bisherige digitale Möglichkeiten seien noch „rudimentär“ und nicht so „technisch hochwertig“.

Hat die Stadt denn konkrete Pläne für den Ausbau der Windenergie? Nein, keine konkreten. Bevor Ideen öffentlich diskutiert würden, müsse die Kommunikationsstrategie stehen. „Die Bürger dürfen sich nicht übergangen fühlen, sonst entsteht ein Nährboden für Widerstand“, betont Philipp Strathoff. Momentan sei laut Aussage des Technischen Beigeordneten das Aachener Büro BKR mit einer Potenzialanalyse befasst. Viele Möglichkeiten bis auf den Norden bietet das Stadtgebiet derweil nicht. Bislang stehen Anlagen östlich der Geilenkirchener Straße hinter Merkstein.

Über allem steht der Gedanke, die Stadt Herzogenrath immer klimaneutraler und autarker in der Energieversorgung aufzustellen. Das ist das oberste Ziel des Technischen Beigeordneten, über dessen Tisch sämtliche Bau- und Umweltprojekte gehen. „Wir wollen es schaffen, dass die Einkünfte über die Windenergie der Stadt oder den Bürgern direkt zugutekommen und dass der lokal produzierte Strom lokal genutzt wird, wie zum Beispiel von St. Gobain“, sagt Türck-Hövener. „Windkraftanlagen sind kein Selbstzweck, sondern ein Ziel.“

Blick von der Geilenkirchener Straße: Auf den Feldern zwischen Roda und Alsdorf stehen die einzigen Windräder in Herzogenrath. Foto: MHA/Carsten Rose

Da Aachen im Begriff ist, in den nächsten Wochen neue Windenergiezonen fix zu machen und dabei Horbach im Grenzgebiet mit Roda eine Rolle spielt, könnte Herzogenrath laut Türck-Hövener die App der Nachbarstadt zur Verfügung stellen. Kontakt deswegen bestehe. „Wir haben Anfragen von Bürgern aus Pannesheide wegen der in Horbach angedachten Windräder bekommen“, sagt der Technische Beigeordnete. Ein erster Praxistest?