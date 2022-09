Bauprojekt in Herzogenrath : An der Kleikstraße entsteht der „Greentower“

Herzogenrath Die obere Kleikstraße wird sich signifikant verändern. Ein Gebäude mit 25 Wohneinheiten, Gewerbefläche und viel Begrünung entsteht im Herzogenrather Zentrum.

Das Projekt, das an der oberen Kleikstraße in Herzogenrath entstehen soll, läuft unter dem Arbeitstitel „Greentower“, und es steht noch nicht fest, ob dieser Arbeitstitel auch zur Vermarktung genutzt wird. So oder so deutet der Name an, dass nachhaltiges Bauen bei den Machern, das sind Investor Reinhard Poetsch und Architektin Claudia Weber, weit oben auf der Prioritätenliste stand und steht.