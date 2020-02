Kostenpflichtiger Inhalt: Angriffe auf Frauen in Kohlscheid : Am helllichten Tag, auf offener Straße

Der Fuß- und Radweg „Alte Bahn“ in Kohlscheid verläuft zwischen Kaiserstraße und Ebertstraße. Es handelt sich um einen der Tatorte. Foto: Jan Mönch

Herzogenrath Der 46 Jahre alte Michael K. soll in Kohlscheid zwei Frauen und ein Mädchen angegriffen haben. Nun ist er in einer Psychiatrie in Essen untergebracht und muss sich vor dem Aachener Landgericht verantworten.