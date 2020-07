Umweltfrevel entdeckt : Alten Öltank am Broicher Bach entsorgt

Tank mit Ölresten und Heizungsschläuche einfach in der Natur entsorgt. Foto: Feuerwehr Herzogenrath

Herzogenrath Die Feuerwehr wurde am Sonntag gegen 10 Uhr nach Noppenberg gerufen. In einem Angelweiher Am Erlenbruch sollte ein aufgeschnittener 1000-Liter-Öltank entsorgt worden sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach anfänglicher vergeblicher Suche stellte sich nach Rücksprache mit der Leitstelle heraus, dass der Einsatzort an der Ottenfelder Allee war. Hier lagen die untere Hälfte eines Heizöltanks sowie eine Tüte mit Heizungsschläuchen in und am Broicher Bach.

Die Wehr prüfte das Wasser an mehreren Stellen sowie das Erdreich mit Ölnachweispapier und gab Entwarnung: Das Tankinnere war zwar mit Ölrückständen verschmutzt, davon aber offenbar noch nichts ausgetreten. Das Umweltamt wurde informiert, Tank und Abfall vom Baubetriebshof abtransportiert. Die Polizei ermittelt.

(red)