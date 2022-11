Bio-Siedlung in der Region : Erste Öko-Häuser nach 35 Jahren auf dem Prüfstand

Die „Alte Windkunst“ in Kohlscheid ist eine der ersten Ökosiedlungen Deutschlands. Hinter der Holzfassade verbergen sich nicht nur neun Wohneinheiten, sondern auch ein idyllischer und begrünter Innenhof. Vor 35 Jahren wurde der Schwerpunkt vor allem auf die Baubiologie gesetzt. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Herzogenrath Sie war eine der ersten Ökosiedlungen Deutschlands, ein Vorzeigeprojekt in Sachen grüne Bauweise, das in den Medien bundesweit auf großes Interesse stieß: die „Alte Windkunst“ in Kohlscheid. Doch wie zeitgemäß sind die Wohneinheiten aus Holz heute, 35 Jahre später?