Sanierung im Sinne der Digitalisierung : Altbau der Kohlscheider Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule wird runderneuert

Neue Decken werden im gesamten Altbau installiert, im Sinne von Brandschutz und Digitalisierung. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Herzogenrath An zwei Standorten – Kircheich- und Pestalozzistraße – ist die Kohlscheider Gesamtschule einst an den Start gegangen. Mittlerweile steht ein stattlicher Neubau an der Casinostraße. Und zurzeit wird der Altbau, die einstige Erich-Kästner-Schule, grundsaniert. Wie das alles läuft.

Ein fürs geneigte Gehör geradezu gnadenloses Potpourri aus lautstarker Musik – von Türk-Pop bis Punk – schallt dem Besucher entgegen: Nein, es handelt sich nicht um Projektarbeit der Musikklassen, in der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule in Herzogenrath-Kohlscheid laufen vielmehr die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten auf Hochtouren. Und gefühlt jedes Gewerk wartet mit eigener musikalischer Untermalung auf. „Das ist noch gar nichts“, sagt Jennifer Jussen vom Hochbauamt, die zusammen mit Kollege Mario Frohn die Projektleitung innehat, und lacht. Hauptsache, die Handwerker fühlen sich wohl, und die Arbeit geht in der Tat sichtlich voran.

Modernisierung im Bestand ist in Schulen eine besondere Herausforderung, Klassen müssen verlegt werden, Lehrer und Schüler von Ort zu Ort ausweichen. So ist die Schulleitung der Merian-Schule derzeit im Neubau untergebracht, soll nach Ende der Sanierungsarbeiten aber wieder ins Parterre des 1970 errichteten Gebäuderiegels der früheren Erich-Kästner-Schule an der Zellerstraße umziehen. Vom Neubau in den zweiten Stock des Altbaus verlegt werden auch die Naturwissenschaftsräume. Sechs samt Vorbereitungsräume werden es künftig insgesamt sein, die aufwändigen Installationen samt neuer Lüftungsanlage sind bereits verlegt.

Zwei Lehrküchen werden neu eingerichtet, dazu ein großzügiger Musikraum. Neue Installationen, im Sinne von Brandschutz und Digitalisierung, gehören zu den maßgeblichen Arbeiten. Neue Rasterdecken werden deswegen überall eingebaut, mit abnehmbaren Platten, um jederzeit an die schier ungezählten Kabel gelangen zu können, die für modernes Lernen in einer so großen Schule unabdingbar sind. Jede Klasse wird mit Smartboards ausgestattet, digitale Tafeln mit interaktiven Displays. Grüne „analoge“ Wandtafeln sind in Lehrinstituten allerorten längst zum Auslaufmodell geworden.

Modernes Lernen: Ungezählte Kabel und Anschlüsse verbergen sich künftig hinter den Deckenplatten, unter anderem fürs schnelle Internet und die modernen Smartboards in jeder Klasse. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Eine klare Wegeführung prägt jetzt den Eingangsbereich von der Kircheichstraße aus, künftig wieder der Haupteingang zur Schule, wie der Technische Beigeordnete Franz-Josef Türck-Hövener erläutert. Wo man früher ums Eck laufen musste, um Sekretariat respektive die Aula zu erreichen, geht es nun in direktem Sichtkontakt zum Verwaltungstrakt geradeaus. Das Büro der Hausmeisterin, Technikraum und eine WC-Anlage werden in diesem Bereich des Treppenhauses untergebracht. In dem sich auch der rot lackierte neue Aufzug befindet, der schon 2020 eingebaut wurde. Danach beginnt der Schultrakt mit Sekretariat, Büros der Schulleitung und Lehrerzimmer.

In einer Klasse im Obergeschoss steckt ein Pickhammer im Boden, überall wird der alte Estrich entfernt und gegen neue Böden ausgetauscht. Neue Türzargen sind eingebaut worden, Türen werden folgen, der Farbgebung des an der Casinostraße errichteten Neubaus entsprechend: gelb im Parterre, grün auf der ersten und rot auf der zweiten Etage.

Mühsame Kleinarbeit: In allen Klassen wird der in die Jahre gekommene Estrich herausgeholt und durch neue Böden ersetzt. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Zum Ende der Sommerferien sollen die Bauarbeiten weitgehend beendet sein und der runderneuerte Altbau übergeben werden können. Die Verantwortlichen sind hoffnungsfroh, dass dann auch schon die Schulverwaltung umgezogen ist, ebenso die IT- und die Differenzierungsräume sowie ein Teil der Naturwissenschaftsräume, wie Thomas Hendriks, Leiter des Schul-, Sport- und Kulturamts, ergänzend mitteilt. Damit sukzessive bis zum Herbst auch noch alle anderen Klassen bezogen werden können.