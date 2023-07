Wie fängt man Schlangen und Leguane ein? : Würselener Feuerwehr unterzieht sich einer Reptilienschulung

Löwenjagd in Brandenburg ist eine „Lachnummer“ : Als Gerhard Löder den Tiger von Tüddern erlegte Die Löwenjagd in Brandenburg erinnert an die Jagd 1975 auf den ausgebrochenen Tiger in Tüddern. Damals spürte Polizist Gerhard Löder das Raubtier auf und erlegte es mit einem Kopfschuss. Über den aktuellen Fall kann er nur den Kopf schütteln.