Leitung defekt : Fernwärmeleitung unterm Autobahnkreuz hat einen Riss

Ein Fernwärmerohr unterhalb des Autobahndamms der A44 am Autobahnkreuz Aachen ist Leck geschlagen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Würselen Am Autobahnkreuz Aachen schwebt vom Fahrbahnrand eine Wolke in Richtung der A44. Der Grund ist gefunden. An der Ursachenbehebung wird gearbeitet.

Am Autobahnkreuz Aachen ist eine Fernwärmeleitung unterhalb der A44-Fahrbahn Leck geschlagen. Pro Stunde treten nach Angaben des RWE-Sprechers Guido Steffen zwölf Kubikmeter heißes Wasser aus einem Riss aus. In der Folge steigt eine Dampfwolke bei der Ausfahrt aus dem Kreuz Richtung Broichweiden direkt neben der Fahrbahn auf.

Das Wasser wird laut Steffen größtenteils über ein Leerrohr, das die Fernwärmeleitung ummantelt, abgeleitet und in einem Tankwagen aufgefangen. Doch das Leerrohr hat zur Entlüftung Löcher, wodurch die Wärme teils an die Umgebung abgegeben werde.

Die Fernwärmeleitung gehört RWE und verbindet das Kraftwerk Weisweiler mit dem Fernwärmenetz der Stawag. Das Leck sei bereits Ende September aufgetreten, falle aber erst jetzt auf, weil sich wegen der inzwischen kühlen Außentemperaturen Dampfschwaden bildeten.

Die Autobahnpolizei in Broichweiden ist am Freitagmorgen von einem Autofahrer über die aufsteigende Wolke informiert worden und hat sich in der Folge die Situation vor Ort angeschaut. Eine Gefahr für die Autofahrer auf der A44 bestehe nicht, da die Wolke nach oben aufsteige, hieß es auf Anfrage.

Nach Angaben des RWE-Sprechers werde fieberhaft an einem Reparaturkonzept gearbeitet, um das defekte Leerrohr, das unterhalb des Autobahndammes im Erdreich verläuft, zunächst übergangsweise wieder instandzusetzen. Danach solle an einer langfristigen Lösung gearbeitet werden. Allerdings steht überhaupt noch nicht fest, wann mit irgendwelchen Arbeiten begonnen werden soll. „Das kann noch dauern“, sagte Steffen. Dass eine Reparatur offenbar schwierig ist, zeigt sich allein daran, dass das Problem schon seit zwei Wochen bekannt ist.