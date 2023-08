Automatisierte Tonnen-Kontrolle : Biomüll-Sündern im Nordkreis droht die rote Karte

Hängt der rote Anhänger an der Biotonne, dann ist die Tonne nicht geleert worden, weil sie falsch befüllt war. Foto: MHA/Thomas Vogel

Nordkreis Nach einer Übergangsfrist muss, wer seine Biotonne falsch befüllt, mit Strafen vonseiten der Regioentsorgung rechnen.

Die Regioentsorgung testet Systeme zur automatischen Kontrolle von Biotonnen. Hintergrund sind Richtwerte zur Reinheit von Biomüll, die bei der Kompostierung ab Mai 2025 verpflichtend eingehalten werden müssen. Die stärkeren Kontrollen der Tonnen flankieren eine Informationskampagne, in der das Entsorgungsunternehmen Bürgerinnen und Bürger darüber aufklären möchte, was in die Biotonne darf und was dort nicht hineingehört. Künftig könnte es für Menschen, die ihre Biotonne wiederholt falsch befüllen, teuer werden.

Die Systeme, die in der Testphase eingesetzt sind, werden direkt an den Müllfahrzeugen installiert. Sie kontrollieren mittels Detektor oder Kamera, in welchem Umfang eine Tonne mit Fremdstoffen befüllt wurde. Erste Ergebnisse aus der Testphase sollen im September dem Verwaltungsrat vorgestellt werden, der in der Folge darüber entscheiden wird, ob die Einführung eines der Systeme auf weitere Müllfahrzeuge ausgedehnt wird.

Die Regioentsorgung unterscheidet dabei fünf verschiedene Stufen der Verunreinigung: Stufe grün (reiner Biomüll), grün/gelb (sichtbare Verunreinigungen), gelb (durchgängig sichtbare Verunreinigungen), gelb/rot (Nester von Verunreinigungen) und rot (sehr starke Verunreinigung). Zunächst werden die Biotonnen entsprechend der Befüllung Anhänger bekommen, die darüber aufklären, was in die Tonne darf und was nicht.

Heinz Heinen, Vorstand der Regioentsorgung, zeigt Metallfolien, die sich oft im Biomüll finden. Foto: MHA/Thomas Vogel

Nachdem die Kampagne in den kommenden Tagen angelaufen ist, wird bei den ersten Leerungen der Tonnen noch gewarnt – bei falsch befüllten Tonnen wird‘s ein gelber Anhänger, auf dem steht: „Bitte trennen Sie Ihren Bioabfall in Zukunft sorgfältiger, sonst können wir Ihre Tonne leider nicht mehr leeren.“ Nach einigen Leerungen droht dann jedoch ein roter Anhänger, der an einer nicht geleerten Tonne baumeln wird und den Besitzer bittet, den Kundenservice der Regioentsorgung zu kontaktieren. Gänzlich Unbelehrbaren droht die Ultima ratio – ihnen kann die Biotonne ganz entzogen und durch eine teurere Restmülltonne ersetzt werden.

Hintergrund der stärkeren Kontrollen und intensiveren Aufklärung der Bevölkerung sind Richtwerte zur Kompostierung von Biomüll in der neuen Bioabfallverordnung, die ab dem 1. Mai 2025 verpflichtend eingehalten werden müssen. Dann darf auch die AWA nur noch Biomüll mit einer geringen Verschmutzung durch Fremdstoffe annehmen. Ein Anteil von einem Prozent wird akzeptiert, sind in einer Lkw-Ladung mehr als drei Prozent Biomüll enthalten, darf die AWA das Müllfahrzeug wieder wegschicken. Die Ladung müsste dann zur Müllverbrennungsanlage gefahren werden. Das wäre nicht nur ökologisch Unsinn, sondern auch ein gutes Stück teurer, als eine Ladung reinen Biomülls zu kompostieren und das Endergebnis als Dünger zu verwenden.

Nach aktuellem Stand und „händischen“ Biomüll-Kontrollen (circa 1400), die die Regioentsorgung seit 2019 durchgeführt hat, könnten 75 bis 80 Prozent des Biomülls, den Laster des Entsorgers heute zu den Kompostierungs- bzw. Vergärungsanlagen der AWA fahren, dort abgelehnt werden. Und das bedeutet zusätzliche Kosten in erheblichen Umfang: Während eine Lkw-Ladung nicht verschmutzten Biomülls Kosten von rund 295 Euro verursacht, fallen für eine teilweise verschmutzte Ladung 1279 Euro Sichtungs- und Entsorgungskosten an. Ist die Ladung komplett verschmutzt, kosteten der Transport zur Müllverbrennungsanlage und die Entsorgung 1605 Euro. Seit Beginn des Jahres 2023 hat die schlechte Abfallqualität nach Auskunft des Kommunalunternehmens finanzielle Auswirkungen für alle, weil höhere Gebühren gezahlt werden müssen.

Was bedeutet Fremdstoff im Biomüll? Stephanie Pfeifer, Vorständin der Regioentsorgung, und Hermann-Josef Ostlender, Abteilungsleiter Kunden-/Stoffstrommanagement der AWA, haben ein paar Beispiele mitgebracht. Foto: MHA/Thomas Vogel