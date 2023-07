Kommunale Dienstwagen : Wie elektrisch sind die Stadtverwaltungen im Nordkreis unterwegs?

Baesweilers Technische Dezernentin Iris Tomczak-Pestel nutzt neben dem elektrischen Dienstwagen häufig das Dienstfahrrad, ein Pedelec. Foto: MHA/Günther von Fricken

Nordkreis Beim jüngsten „Dienstwagen-Check“ der Deutschen Umwelthilfe fällt die NRW-Landesregierung krachend durch. Grund zu fragen: Wie umweltfreundlich sind die Dienstwagen im Nordkreis? Warum Alsdorfs Bürgermeister nicht mehr elektrisch fährt.

Die Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) legt in regelmäßigen Abständen ihren „Dienstwagen-Check“ vor. Der bewertet die Umweltfreundlichkeit von Karossen, mit denen Spitzenpolitiker in Bund und Ländern Tag für Tag unterwegs sind. NRW landet in der 17. Auflage dieser Befragung auf dem unrühmlichen letzten Platz. Grund genug, einmal nachzuhören, wie es um die Fahrzeugflotten in den Nordkreiskommunen bestellt ist – und wie die Bürgermeister aus Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen von Termin zu Termin fahren.

„Mein Dienstfahrzeug ist ein Mercedes C 300e, ein Plug-in-Hybrid“, berichtet Herzogenraths Bürgermeister Benjamin Fadavian auf Anfrage. Plug-in-Hybride stehen bekanntlich in der Kritik, werden auch von der DUH als klimaschädlich und allenfalls „grüner Anstrich“ eingeordnet, da sie „im Realbetrieb ein Vielfaches der Treibhausgasemissionen“ verursachten, die der Hersteller formal angebe. Fadavian stellt denn auch sofort klar, hauptsächlich die E-Funktion seines Mercedes zu nutzen: „Laut individuell erhobenem Datenbestand in meiner Fahrzeug-App beträgt daher der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch bei meinem Dienstwagen aktuell nur 1,0 l/100 km.“ Und privat, so ergänzt er, „besitze ich kein Auto, bin allerdings auf Basis der üblichen Versteuerungsregeln und einer Abgabe an die Stadt berechtigt, das Dienstfahrzeug auch privat zu nutzen.“ Zudem habe er ein Jobticket, „das bei der Stadt seit dem 1. Juni ein Deutschland-Ticket ist. Auch damit bin ich viel unterwegs.“

Bereits seit 2014 werden für den Fuhrpark der Stadt Herzogenrath Fahrzeuge nur noch geleast, wie Hauptamtsleiter Markus Schlösser ergänzend erläutert. Entsprechend seien seinerzeit erstmalig auch fünf Pkw mit Hybrid-Antrieb angeschafft worden. Die vier Jahre später gegen neue Hybridfahrzeuge ausgetauscht wurden, ebenso wie ein Benzinfahrzeug. „Im Jahr 2022 erfolgte von politischer Seite die Vorgabe, nur noch Pkw mit E-Antrieb zu beschaffen“, so Schlösser. Fünf E-Fahrzeuge wurden angeschafft, „am 1. August werden weitere vier Fahrzeuge mit E-Antrieb folgen“. Von den insgesamt 18 Dienst-Pkw der Stadtverwaltung werden dann fünf Hybrid- und neun E-Fahrzeuge sein. Schlösser: „Die noch im Eigentum befindlichen Fahrzeuge mit Verbrennermotor (1x Diesel, 3x Benzin) werden nach Erreichen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer und die Leasingfahrzeuge mit Hybrid-Antrieb nach Auslaufen der Leasingverträge gegen Fahrzeuge mit E-Antrieb ausgetauscht.“

An der Ladestation hinter dem Rathaus: Herzogenraths Bürgermeister Benjamin Fadavian fährt seinen Plug-in-Hybrid-Dienstwagen im Wesentlichen elektrisch, wie er mitteilt. Foto: Stadt Herzogenrath

Zum Betrieb der E-Fahrzeuge seien am Rathaus und dem Verwaltungsgebäude Nordsternstraße die entsprechende Ladeinfrastruktur geschaffen worden, die sukzessive ausgebaut werde.

Auch Würselens Bürgermeister Roger Nießen nutzt als Dienstwagen einen Plug-in-Hybrid, und zwar mit einem Volvo XC 60 einen SUV. „Mit einer herstellerseits angegebenen CO²-Effizienzklasse von A+“, wie sein persönlicher Referent Benedikt Beckers wissen lässt. Für die Beigeordneten-Ebene in Würselen gebe es keine persönlichen Dienstwagen. Der Fuhrpark der Verwaltung – ausgenommen Feuerwehr –, so Beckers weiter, umfasse derzeit 56 Fahrzeuge. 49 davon seien dem Baubetriebshof (ehemals Kommunale Dienstleistungsbetriebe Würselen) zuzuordnen. Dabei handele es sich um 13 Pkw/Kastenwagen, davon vier elektrisch, elf Pritschenfahrzeuge, sieben Lkw und 23 Arbeitsmaschinen (Traktoren, Rasenmäher, Kehrmaschine etc.). Beckers: „Unser Ziel ist es, den Fuhrpark sukzessive zu elektrifizieren und diversifizieren. Festzustellen ist aktuell noch, dass die elektrisch betriebenen Möglichkeiten im Bereich der Arbeitsmaschinen recht überschaubar sind.“ Für weitere Umrüstungen ist im Fachausschuss einstimmig die Ausschreibung für ein Vergabeverfahren beschlossen worden.

Im Bereich des restlichen Fuhrparks befänden sich derzeit vier elektrisch betriebene Fahrzeuge, darunter zwei elektrische Mazda MX-30, „Förderquote etwa ein Drittel des Kaufpreises, welche jüngst hier eingetroffen sind und durch die gesamte Verwaltung gebucht und dementsprechend für Dienstfahrten genutzt werden können“. Bis Ende des Jahres sollen zwei weitere E-Fahrzeuge sowie eine elektrische Pritsche geliefert werden, die bereits bestellt sind, „womit sich im Fuhrparkbestand der Stadt dann sieben E-Fahrzeuge befinden werden“, so Beckers.

In der Stadt Baesweiler sieht das Ganze folgendermaßen aus: „Für die Damen und Herren der Stadtverwaltung stehen drei E-Fahrzeuge – zwei Renault Zoe und ein Peugeot Rifter – sowie eine Mercedes-E-Klasse als Hybrid zur dienstlichen Nutzung zur Verfügung“, teilt Bürgermeister Pierre Froesch mit. „Persönliche Dienstfahrzeuge gibt es bei uns nicht, insbesondere erfolgt auch keine Privatnutzung.“

Im Übrigen, so ergänzt Froesch, sei er in Wahrnehmung offizieller Termine in Baesweiler auch gerne mit dem Fahrrad unterwegs, jüngst zum Dämmerschoppen in Beggendorf etwa. „Hin und wieder gehe ich auch zu Fuß, benutze aber auch schon mal meinen Privatwagen. Kommt halt drauf an ...“

Neben den erwähnten drei E-Autos verfüge der städtische Bauhof derzeit über drei elektrische Fahrzeuge. Wo möglich, würden auszutauschende Fahrzeuge durch E-Varianten ersetzt, versichert Froesch. Überdies stünden im Fuhrpark bislang vier Pedelecs zur Verfügung, die für dienstliche Fahrten auch rege genutzt würden. Für private Fahrräder seien die Unterstellmöglichkeiten just in diesem Jahr durch „zahlreiche neue überdachte Abstellbügel vor und hinter dem Rathaus verbessert“ worden.

Reichweitenproblem in Alsdorf

Diverse Jahre Erfahrung mit einem E-Auto als Dienstwagen hatte Alsdorfs Bürgermeister Alfred Sonders gemacht. Doch seit 2021 fährt er wieder einen Verbrenner-SUV, einen Mercedes GLB, „mit der kleinsten Benziner-Motorisierung 136 PS“, wie Ralf Kahlen, Erster Beigeordneter der Stadt Alsdorf, verdeutlicht: Das vorher genutzte E-Fahrzeug, ein Mercedes der B-Klasse, habe letztlich nicht über die Reichweite verfügt, „die für die Abarbeitung der Dienstgeschäfte des Bürgermeisters häufig benötigt wird“. Da der Bürgermeister auch nicht über einen Fahrer verfüge, der während des Außendienstes eine Wiederaufladung vornehmen könnte, habe die „Ersatzbeschaffung“ vorgenommen werden müssen.

Grundsätzlich seien die Erfahrungen mit besagtem E-Fahrzeug ansonsten aber gut, das weiterhin hauptsächlich für Fahrten in der Stadt respektive der Städteregion genutzt werde.