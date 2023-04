Jeden Abend Rettungsaktion : Einsatz in der Dunkelheit soll Kröten vor dem Verkehrstod retten

Astrid Augenbroe entschloss sich, zu handeln: Wie viele Tiere sie im Verlauf der letzten Jahre gerettet hat, kann sie nicht beziffern. Foto: MHA/Thomas Vogel

Nordkreis Immer wieder musste Astrid Augenbroe mit ansehen, wie angefahrene Kröten, Frösche und Molche auf dem Asphalt klebten und erfolglos versuchten, weiterzukriechen. Dann beschloss sie, zu handeln.

Es knackt und kracht und rauscht. Ein wenig plätschert es auch. Die Bäume und der nahe Bach sind zu erahnen in der Dunkelheit. Schaurig. Es ist ein später Abend im April, 22 Uhr. Ohne ihre Stirnlampe wäre Astrid Augenbroe orientierungslos und könnte nicht machen, weswegen sie gekommen ist. Den Wagen hat sie stehenlassen. Nun stiefelt sie, die Augen auf den Wegesrand gerichtet, einen Anstieg hinauf, dem ein asphaltierter Feldweg folgt. Plötzlich bleibt sie stehen, bückt sich und hebt etwas auf. „Ein Männchen“, sagt sie. Nummer drei an diesem Abend.

Augenbroe ist keine Biologin und auch nicht in einem Naturverband aktiv. An diesem Abend, an diesem Ort ist sie einfach Astrid Augenbroe. Zivilistin, wenn man so will. Eine, die nicht akzeptieren möchte, dass Tiere überfahren werden und es niemanden juckt. Auch, wenn es nur Kröten sind. Aber wieso eigentlich „nur“? Kröten fressen Nacktschnecken und haben eine Superkraft: Sie können bei fast völliger Dunkelheit noch sehen – vermutlich besser als alle anderen Lebewesen auf der Erde.

Doch selbst mit diesem enormen Sehvermögen sind die Tiere gegen den Straßenverkehr machtlos. Wer gut sieht, aber relativ langsam und reaktionsarm ist, der sieht das Unglück höchstens maximal gut auf sich zukommen. So auch in diesem Fall. Ohne die Niederländerin endeten die Kröten an dieser Stelle irgendwo in Herzogenrath noch immer zigfach als plattgefahrene Silhouetten auf dem Asphalt.

Sie sehen bei Dunkelheit sehr gut, sind deshalb nachts unterwegs: Nach Sonnenauf- oder vor Sonnenuntergang sieht man die Tiere auch an den Wanderrouten so gut wie nicht. Foto: MHA/Thomas Vogel

Anders als Augenbroe ist Günter Kalinka in einem Umweltverband aktiv, im Verein AG Wurmtal. In einem zweiten sogar, der IG Krötenrettung Bergerstraße. Ein professioneller Krötenretter sozusagen. „Berichten Sie den Menschen davon, was die Kröten fressen“, sagt Kalinka bei einem Treffen. Er hofft, dass den Tieren damit ein wenig mehr Beachtung – positive Beachtung – zuteil wird. Denn Nacktschnecken mag niemand und die lurchartigen Geschöpfe könnten ein wenig wohlwollende Aufmerksamkeit gut vertragen.

Es handelt sich um einen der eher nahbaren Teile des heimischen Ökosystems, über den viele Menschen, wenn nicht gestolpert, dann zumindest bereits gefahren sein dürften. Und doch ist das Wissen über die Tiere in der Bevölkerung rudimentär – so es überhaupt vorhanden ist. Als bräuchte es dafür einen Beweis, sorgt beim spätabendlichen Rettungsspaziergang mit Astrid Augenbroe bei ihrer unbedarften Begleitung das Fehlen von Quaken für Verwunderung. Was zu hören ist, ließe sich eher als eine Art Fiepen beschreiben. Ja, auch das können Kröten. So demonstrieren es die mittlerweile fünf Exemplare, die am Boden eines Eimers gerade begonnen haben, sich zu stapeln.

Vor fünf Jahren entschloss Astrid Augenbroe, zu handeln: Seither ist sie zur Amphibienwanderungszeit unterwegs, um Tieren über die Straße zu helfen. Foto: MHA/Thomas Vogel

Vielerorts haben Kröten und andere heimische Amphibien einen schweren Stand. Die Gegner heißen Wassermangel, Klimawandel und Verkehr. Verbündete aber gibt es auf der anderen Seite kaum. Die freiwilligen Eimerträger, die den Amphibien in ihrer Freizeit zu meist unchristlichen Zeiten über die Straße helfen, könnte man zu ihnen zählen. Von ihnen finden sich jedoch auch viel zu wenige, sagt Kalinka.

Immerhin gibt es für dieses Problem eine Lösung: Krötentunnel, die unter Straßen verlaufen und den Tieren eine sichere Passage auf der Reise gewähren, auf die ihr Instinkt sie zum Erhalt der eigenen Art schickt. „Stationäre Systeme“, sagt Günter Kalinka. Natürlich, sie kosten Geld und werden nur dort in Betracht gezogen, wo eine bestimmte kritische Masse an Amphibien im Frühjahr wandert. Aber immerhin an diesen hochfrequentierten Stellen hat das Sterben damit ein Ende.

Warnschilder an der Straße: Trotz Zaun und Tunnel kann es immer mal passieren, dass Kröten, Frösche oder Molche auf die Straße gelangen. Foto: MHA/Thomas Vogel

Die Bergerstraße in Herzogenrath ist so ein Beispiel. Vor Jahren hatten die Hinweise aus der Bevölkerung zugenommen, dass an dieser Stelle – der entsprechende Abschnitt der Bergerstraße hat eine recht überschaubare Länge von etwa 350 Metern – eine große Zahl von Tieren überfahren wird. 2015 baute die Untere Naturschutzbehörde der Städteregion dort erstmals einen temporären Krötenzaun auf und freiwillige Helfer begaben sich daran, die Tiere über die Straße zu bringen und sie zu registrieren.

Und taten es seither, bis 2022. „In dem achtjährigen Zeitraum wurden über 33.000 Amphibien erfasst und vor dem Verkehrstod bewahrt“, hält Kalinka fest. Eine stattliche Zahl, unter der sich Erdkröten am häufigsten finden. Daneben trugen die Helfer auch Grasfrösche, Grünfrösche, Teich-, Faden- und Bergmolche über die Straße. Vom durch das Bundesnaturschutzgesetz streng geschützten Kammmolch wurde in der gesamten Zeit nur ein einziges Exemplar im Jahr 2015 entdeckt. Anfang 2023 veranlasste die Untere Naturschutzbehörde der Städteregion dann mit Hilfe der Stadt Herzogenrath die Installation von stationären Klimatunneln, auch Krötentunnel genannt, die in dieser Saison bereits zwischen Parkplatz und Schwimmbad ihren Dienst tun.

Günter Kalinka ist selbst Amphibienretter und setzt sich dafür ein, auch das Image der Tiere aufzupolieren. Foto: MHA/Thomas Vogel

An dieser Stelle hat jeder Meter Klimatunnel rund 1400 Euro gekostet, erklärt Detlef Funken, Pressesprecher der Städteregion, auf Anfrage der Redaktion. Verallgemeinern könne man das aber schlecht, weil die Kosten immer auch von der Straße selbst und ihrer Nutzung abhängen. Und ob überhaupt Leittunnel gebaut werden, hänge nicht allein von der Zahl der Amphibien ab, die an einer Stelle wandern.

Fragen, die im Rahmen eines solchen Projekts ebenfalls eine große Rolle spielten, seien: Wer ist Straßenbaulastträger? Wie gefährlich ist das händische Sammeln der Tiere und gibt es überhaupt ausreichend Freiwillige? An einigen Orten im Nordkreis haben die Voraussetzungen gepasst und Tunnel sind in die Erde gewandert, an anderen werden Feldwege für die Dauer der Amphibienwanderung kurzerhand gesperrt.

Ein Bild, das nicht mehr so häufig ist wie noch vor einigen Jahren: eine Kröte, die es auf die Fahrbahn geschafft hat und überfahren wurde. Foto: MHA/Thomas Vogel

Damit bleibt die Stelle, an der Astrid Augenbroe spät abends unterwegs ist, ein paar andere Freiwillige früh morgens, die wohl einzige im Nordkreis, an der noch händisch gerettet wird. Auf die Frage, ob ihr das nicht unheimlich ist, so ganz allein im Dunkeln, ohne Häuser in der Nähe, zuckt sie mit den Schultern. „Manchmal schon“, lautet die knappe Antwort. Ein zweiter Teil klingt lediglich mit: „... aber ich kann die Tiere ja nicht einfach sterben lassen.“

So kam es auch, dass Augenbroe sich vor fünf Jahren entschloss, etwas zu unternehmen. Immer wenn sie mit ihrem „uralten Pferd“, das in der Nähe untergebracht ist, spazieren ging und im Frühjahr – der Krötenwanderungszeit – an dieser Stelle vorbeikam, sah sie die vielen Kadaver auf dem Asphalt kleben. Zum Teil lebten sie noch und versuchten erfolglos, weiterzukriechen. „Ich konnte das nicht mehr mit ansehen.“ Die ersten drei Jahre war Augenbroe ganz alleine unterwegs, zwischenzeitlich haben sich ein paar Helferinnen und Helfer angeschlossen.

Zwischenstand: Fünf Kröten, die darauf harren, auf der anderen Straßenseite wieder ausgesetzt zu werden. Foto: MHA/Thomas Vogel

Mit dem Verständnis in der Bevölkerung, sagt sie, sei es demgegenüber nicht weit her. Das betreffe weniger die Tiere an sich als die Maßnahmen zu ihrer Rettung. „Die Leute sind alle total genervt, zum Beispiel von den Zäunen. Die Bauern brettern hier drüber und fahren alles platt. Manchmal verbringe ich mehr Zeit damit, Zäune zu reparieren als Tiere aus den Eimern zu holen.“