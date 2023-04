Trauer in der Region : Ehemaliger Staatssekretär Achim Großmann ist gestorben

Trauer in der Region

Würselen Große Trauer herrscht an seinem Wohnort in Würselen, aber auch darüber hinaus: Der ehemalige Parlamentarische Staatssekretär Achim Großmann (SPD) ist gestorben.

Es ist eine Nachricht, die nicht nur seine Weggefährten, sondern auch viele Menschen nicht nur an seinem Wohnort Würselen mit Betroffenheit erfüllt: Nach langer schwerer Krankheit ist bereits am vergangenen Freitag Achim Großmann gestorben. Er wäre am Montag 76 Jahre alt geworden.