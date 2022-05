Feuerwehreinsatz in Alsdorf : Drei Verletzte bei Dachstuhlbrand

Feuerwehreinsatz in Alsdorf

Feuerwehreinsatz in Alsdorf: Im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses am Oidtweiler Weg brannte es. Foto: Medienhaus Aachen/Tom Vogel

Alsdorf Die Feuerwehr ist derzeit mit einem Großaufgebot in Alsdorf im Einsatz. In einem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen. Drei Personen mussten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.

Um 12.38 Uhr am Donnerstagmittag ging der Alarm bei der Leitstelle der Feuerwehr ein: Im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses am Oidtweiler Weg in Alsdorf war ein Brand ausgebrochen. Als die Löschzüge vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Lageeinschätzung: Der Dachstuhl war komplett ausgebrannt; das Feuer drohte außerdem, auf ein benachbartes Mehrfamilienhaus überzugreifen. Die Rauchentwicklung im Haus war immens.