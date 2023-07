Anschlussstelle Alsdorf : Drei Schwerverletzte nach Unfall auf der A44

Einer der am Unfall beteiligten Wagen überschlägt sich mehrfach und bleibt auf dem Seitenstreifen liegen. Foto: Feuerwehr Alsdorf

Update Alsdorf Auf der Autobahn 44 hat es am Mittwochmorgen einen schweren Unfall mit drei Schwerverletzten gegeben. Die Autobahn war ab der Anschlussstelle Alsdorf für zwei Stunden gesperrt.

An der Anschlussstelle Alsdorf der Autobahn 44 hat es gegen 7.30 Uhr am Mittwochmorgen einen schweren Unfall gegeben. Die A44 war in Richtung Mönchengladbach für zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde zeitweise abgeleitet.