Dogwalking im Nordkreis und Aachen : Warum Gelassenheit beim Gassi-Gehen so wichtig ist

Täglich mit bis zu sieben Hunden unterwegs: Sarah Keischgens ist hauptberuflich Dogwalkerin. Foto: MHA/Carsten Rose

Nordkreis/Aachen Hundehalter, die auf ihren Runden viel abschalten und kein Smartphone dabei haben, tun ihren Vierbeinern viel Gutes, sagt Sarah Keischgens. Sie ist eine der wenigen hauptberuflichen Dogwalkerinnen in der Region.

Wer seinen Hund Spiegel tauft, wählt den wohl treffendsten aller Namen. Denn nichts anderes sind die Vierbeiner. Wie sie sich verhalten, sagt viel über Halter und Halterin aus. Sarah Keischgens hat es sich unter anderem deshalb vor zweieinhalb Jahren zum Ziel gesetzt, Hunde und sich selbst mehr Ruhe und Selbstregulation beizubringen. Die 34-Jährige ehemalige Industriekauffrau ist seitdem Dogwalkerin, sie geht hauptberuflich mit Hundegruppen spazieren. Und bei Bedarf coacht die Baesweilerin neuerdings separat die Halter in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. „Die Blockaden und Ängste sind meist bei den Menschen, nicht bei den Hunden“, sagt sie, als sie vier Hunde durch den Wald am Haus am See führt.

Was Keischgens mit dem Spiegel meint, wird deutlich, als zwei Hunde mehr als sonst die Gruppe verlassen, weil sie sich auf den Fragensteller konzentriert und nicht auf die Tiere. Mobiltelefone haben denselben Effekt: Liegt der Fokus auf dem kleinen Gerät, suchen sich die Hunde mit großer Wahrscheinlichkeit ihren eigenen Weg. „Mobiltelefone lösen bei Hunden auch Stress aus“, sagt Sarah Keischgens. „Deswegen kann sich jeder fragen: Bin ich gerade bei mir selbst oder lasse ich mich vom Außen beeinflussen?“ Das Außen sind die sozialen Medien zwischen den Fingern oder Begegnungen mit fremden Hunden im Realen. Die Botschaft: Fokus auf den eigenen Hund und jede Situation lässt sich stressfrei lösen. Das Verhalten der Hunde ähnele dem von Kindern.

Sarah Keischgens bleibt gerne mal eine Zeit mit den Tieren am Wegesrand stehen, wenn weit und breit niemand zu sehen ist. Ganz simples Training. „Die Hunde gewöhnen sich so an die Ruhe und ans Warten. Sie lernen, sich ohne erkennbaren Grund herunterzufahren. Wir üben das ohne Reiz, damit es besser funktioniert, wenn irgendwann ein Fremdhund ein Reiz ist“, erklärt sie.

Stress lasse sich bei Hunden schnell ausmachen, sagt sie. Gestresste Tiere kommen schwer zur Ruhe, bleiben nicht lange liegen, rennen Herrchen und Frauchen ständig hinterher, hecheln viel, bleiben nicht lange im Sitz, wenn man es ihnen befiehlt. Laute Ansprachen bringen dann gar nichts. „Je aufgeregter der Hund ist, desto ruhiger darf ich sein“, betont sie. Auch das sei wie bei Kindern.

„Die wenigstens Hundebesitzer schalten bei einem Spaziergang ab. Aber genau das sollte man gemeinsam mit dem Hund erleben: hinsetzen, tief durchatmen, abschalten“, sagt Sarah Keischgens. „Diese Energie wirkt sich auf den Hund aus.“ Sie dreht in Baesweiler, Alsdorf und Aachen tagtäglich mit ein bis zwei Gruppen und 15 Hunden in Summe ihre Runden.

Dogwalker sind übrigens keine Hundetrainer. Dogwalker geben den Tieren eine feste Struktur, entlasten ihre Halter, halten sie fit, schauen auf das soziale Verhalten, die Ausgelassenheit und Ruhe der Tiere. Trainer dagegen arbeiten mit den Hunden. In der Städteregion Aachen und Stadt Aachen sind hauptberufliche Dogwalker wie Sarah Keischgens eine Seltenheit, es gibt insgesamt nur zwei Anbieter, die die Tiere abholen, ausführen und nach Hause fahren. Keischgens will darüber hinaus jetzt selbst Interessierte als Dogwalkerin anlernen.