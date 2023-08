“Goldene Marie“ wird in Alsdorf verliehen : Die Region bekommt ihre eigenen Filmfestspiele

Noch sind die Ränge in der Alsdorfer Stadthalle leer: Veranstaltungsmanager Peter Jumpertz, René Blanche (Leiter der Aachener Schauspielschule) und Alfred Sonders (Bürgermeister Herzogenrath, v.l.) wollen das am 19. November mit den Euregio-Filmfestspielen ändern. Foto: MHA/Thomas Vogel

Region/Alsdorf Sieben Kurzfilme sollen bei der ersten Ausgabe der Euregio Filmfestspiele in der Alsdorfer Stadthalle zu sehen sein. Über die besten entscheiden das Publikum und eine Jury aus bekannten Schauspielern und Kulturschaffenden.

Am 19. November sollen die ersten Euregio-Filmfestspiele stattfinden. Das kündigten René Blanche, Mitgründer und Leiter der Aachener Schauspielschule, und der Veranstaltungsmanager Peter Jumpertz am Freitag an. Sieben Kurzfilme werden in der Alsdorfer Stadthalle zu sehen sein, eine Jury wird einen Film auswählen und mit der „Goldenen Marie“ auszeichnen. Auch einen Publikumspreis soll es geben.

Vom 1. bis zum 30. September können Filme für die Teilnahme an den Festspielen eingereicht werden. Die Voraussetzungen: Es muss sich um Independent-Filme handeln, die nicht länger als 20 Minuten Laufzeit haben und nicht älter als drei Jahre sind. Außerdem müssen sie eine lebensbejahende Botschaft transportieren, denn das Motto, unter dem die erste Ausgabe der Euregio Filmfestspiele steht, lautet „Optimistisch“. Eine zur Einreichung von Beiträgen geplante Website (www.euregio-filmfestspiele.de) befindet sich derzeit noch im Aufbau.

„Erna, der Baum nadelt“

Zwei Filme, die in der Stadthalle zu sehen sein werden, stehen bereits fest. Es handelt sich zum einen um einen Kurzfilm, der in Alsdorf Premiere feiern wird. Titel: „Erna, der Baum nadelt“ von der Frankfurter Filmemacherin Dr. Ina Knobloch. Blanche: „Das soll beim Hessischen Rundfunk so etwas wie ‚Diner for one‘ werden, also etwas, das immer wieder gezeigt wird.“

Der zweite Kurzfilm, der in Alsdorf präsentiert wird, trägt den Titel „Die letzte Hexe“. Die Pilotversion eines historischen Kostümfilms werde im September in Jülich, auf Merode und in der Region gedreht, erklärte Blanche, der in dem Film ebenfalls eine Rolle übernimmt. Die Vorführung der Filme wird von einem Showprogramm flankiert, unter anderem mit Musik aus den 50er und 60er Jahren von den Sweet Sisters und weiteren Show-Acts.

Ein paar Namen der Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Kulturschaffenden, mit denen die Jury des Euregio Filmfestivals besetzt sein wird, stehen bereits fest: Neben René Blanche selbst habe Nick Wilder (diverse deutsche Serien, u.a. Das Traumschiff, Notruf Hafenkante, Alarm für Cobra 11, SOKO) bereits zugesagt, Sabrina Dietel (Dahoam is Dahoam), Jochen Horst (Balko), Manuela Jansen (Abenteuer Leben) und Renate Wallraff (Kulturdezernentin der Stadt Herzogenrath) sind ebenso dabei. Geht es nach dem Wunsch der Veranstalter, wäre auch die Fernsehmoderatorin Marijke Amado Teil der Jury. Sie sei angefragt, ihre Teilnahme stehe jedoch noch nicht fest. Blanche könne sich gut vorstellen, dass Amado den Publikumspreis überreicht.

„Es ist ein ganz lange gehegter Traum, ein Filmfestival in die Region zu holen. Ich mag gerne Pionierarbeit, ich mag, neue Dinge anzufangen. Als wir vor zwölf Jahren gesagt haben, wir machen in Aachen eine Schauspielschule auf, hieß es, das sei unmöglich – Aachen sei keine Medienstadt, Köln wäre viel zu nah. Mittlerweile kommen Kölner Schüler zu uns nach Aachen“, erklärte Blanche. Das initiale Feedback auf die Idee, ein Filmfestival ins Leben zu rufen, sei demgegenüber gleich sehr positiv gewesen, egal von welcher Seite. „Es fühlt sich ein bisschen so an, als ob die Leute darauf gewartet hätten.“ Das stimme mit Blick auf den Erfolg des Projekts sehr zuversichtlich. „Ziel ist natürlich, die Euregio Filmfestspiele als jährliche Veranstaltung zu etablieren“, ergänzte Jumpertz.

Blanche selbst war vor zwei Jahren Teil der Jury beim Hagener Kurzfilmfestival, gemeinsam mit Ralf Möller und Martin Semmelrogge. Damals sei der Gedanke in ihm gekeimt: „So ein Filmfestival könnte die Städteregion auch gebrauchen.“ Im Nachgang sei er auf den „besten Veranstalter“ zugegangen, den er kenne. Blanche und Peter Jumpertz waren sich vorher bereits aus Projekten, die sie in der Vergangenheit gemeinsam umgesetzt hatten, bekannt.

Einer der Menschen, die von der Idee eines Filmfestivals in der Euregio, das überdies in Alsdorf stattfinden soll, begeistert war, ist der Bürgermeister der Stadt, Alfred Sonders: „Ich habe als Geschäftsführer der Stadthalle immer schon ein Faible für neue Sachen gehabt, experimentieren gehört dazu, sonst stirbt die Kultur aus.“ Von Hause aus versuche man, Konditionen so zu gestalten, dass auch diese neuen und experimentellen Formate eine Chance hätten.

Moderiert wird die Veranstaltung von Stephan Kaußen, bekannt unter anderem als Live-Reporter bei Fußballspielen im Radio, finanzieren wollen die Veranstalter das Euregio Filmfestival über die Einnahmen beim Kartenverkauf und mit der Hilfe von Sponsoren.