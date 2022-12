Straßenumfrage : Die Kinder bekommen immer ihre Geschenke

Nordkreis Liegt Schenken an Weihnachten noch im Trend? Vor allem angesichts der finanziellen Belastungen in diesem Jahr (und im nächsten)? Eine Umfrage im Nordkreis.

Sandra Habetha, 49, Lehrerin aus Kohlscheid: „Ich beschenke die Menschen, die ich immer beschenke. Die Kinder, meinen Mann, Oma und Opa und die Familie. Die Geschenke für die Großeltern überlege ich mir selbst, da werde ich oft fündig bei ihren Hobbys. Die Kinder frage ich, was sie sich wünschen, und bei meinem Mann weiß ich es immer selbst, über was er sich freut. Eigentlich nehme ich mir immer vor, schon früh im Jahr zu beginnen, die Geschenke zu kaufen. Aber ich habe wieder erst im November begonnen.“

Karl Heidecker, 81, Rentner aus Würselen: „Wir haben Urenkel und die beschenken wir auch. Glücklicherweise ist es für uns nicht belastend, wenn wir Geschenke machen. Am 1. Weihnachtsfeiertag gehen wir in den Klömpchensklub, in die Fankneipe am Aachener Tivoli. Dorthin gehen wir mit unserer Familie und dann gibt es auch eine Kleinigkeit für die Erwachsenen.“