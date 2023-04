Gewaltmarsch für schwerkranke Kinder : „Die Ärzte sagen: ‚Stefan, lass‘ es!’“

Interview Städteregion Stefan Hähnert marschiert 112 Kilometer durch alle Kommunen der Städteregion. Damit möchte er schwerkranken Kindern helfen – weil er am eigenen Leib erfahren musste, was eine ernste Erkrankung in jungen Jahren bedeuten kann.

Es gibt Menschen, die beeindrucken durch ihr Erscheinungsbild. Es gibt Menschen, die beeindrucken mit ihrem Tun. Und es gibt welche, die beeindrucken gleich mit beidem. So wie Stefan Hähnert, 24 Jahre alt, 2,05 Meter groß, schwer tätowiert. Hähnert hat aufgrund einer Erkrankung in seiner Jugend viele Schmerzen und Einschränkungen erfahren müssen und muss es bis heute. Weil Hähnert Erfahrungen wie seine anderen Kindern ersparen möchte, erspart er sich selbst nichts, mutet seinem Geist und seinem Körper Belastungen zu, von denen selbst Ärzte ihm dringend abraten.

Aber Hähnert macht es trotzdem: Am 15. und 16. April wird der Würselener 112 Kilometer durch die gesamte Städteregion laufen, um Geld für den Verein Herzkrankes Kind Aachen und seine Mission Herzrasen zu sammeln. Redakteur Thomas Vogel hat sich mit Stefan Hähnert über seine Geschichte und sein Vorhaben unterhalten.

Würden Sie sagen, Sie sind verrückt?

Stefan Hähnert: Ja. (lacht) Ich glaube, jemand mit gesundem Menschenverstand würde nicht auf solche Aktionen kommen.

Aktionen wie ...

Hähnert: ... 112 Kilometer am Stück in 25 Kilogramm schwerer Feuerwehrausrüstung durch die gesamte Städteregion zu laufen, beziehungsweise zu marschieren.

Warum tun Sie sich das an?

Hähnert: Weil ich es möchte. Und weil ich es kann.

Und um sich selbst etwas zu beweisen?

Hähnert: Nein, absolut nicht. Ich habe mal mit dem Feuerwehrsport angefangen, um fit für Einsätze zu sein. Mittlerweile möchte ich aber vor allem kranken Kindern helfen, die dringend Hilfe brauchen.

Denn in dieser Situation steckten Sie selbst einmal.

Hähnert: Das stimmt, bei mir wurde eine Erkrankung festgestellt, nachdem ich mit acht Jahren wegen starker Rückenschmerzen beim Arzt war. Ich bin einfach zu schnell gewachsen. Mit neun Jahren bin ich zum ersten Mal operiert worden, mit 16 Jahren zum zweiten Mal. Dabei sind Bandscheiben entnommen und Körbe aus Titan mit Knochenmaterial verstorbener Spender eingesetzt worden. Ich erinnere mich noch, dass ich nach der ersten OP auf der Heimfahrt aus dem Krankenhaus jeden Stein unter dem Reifen gespürt habe, weil alles so sensibel war. Die zweite OP ist nicht so gut verlaufen, die Nerven im Rücken waren dabei stark beschädigt worden.

Mit welchen Folgen?

Hähnert: Ich hatte damals große Probleme zu gehen, hatte über Wochen und Monate Taubheitsgefühl in den Beinen und Schwierigkeiten, ohne Reha wieder ein Muskelgefühl zu bekommen. Die Frage war, ob ich wieder vernünftig würde gehen können, ohne Sorge haben zu müssen, dass alles stabil genug ist und hält.

Spüren Sie davon heute noch etwas?

Hähnert: Ja, ich habe seit 17 Jahren tagtäglich Schmerzen, mal stärker, mal schwächer. Zeitweise ist das so stark, dass ich – wie im vergangenen Jahr – drei Monate ausfalle, nur im Bett liege und mich selber nicht mehr bewegen kann. Dann geht es mir zeitweise besser, sodass ich Projekte wie den Lauf durch die Städteregion Aachen durchziehen kann.

In einem Fitnessstudio in Würselen, in dem Hähnert eine Ausbildung macht, trainiert er – um für Feuerwehreinsätze und seine extremen Sportprojekte fit zu sein. Foto: MHA/Thomas Vogel

Eine dauerhafte Verbesserung ist nicht in Sicht?

Hähnert: Nein. Wenn, dann eher eine Verschlechterung. Die Erkrankung bleibt und die Schmerzen auch. Medikamente wirken nur bis zu einem bestimmten Grad. Ich habe Tilidin durch und auch Oxycodon. Opiate also. Als ich mit dem Rezept für Oxycodon in der Apotheke stand, bin ich dort gefragt worden: 'Möchten Sie das wirklich machen? Wissen Sie, was da auf Sie zukommt?' Bei Tilidin darf man schon nicht mehr Arbeiten oder am Straßenverkehr teilnehmen. Aber Oxycodon ist noch heftiger. Das Medikament gilt als Zwillingsbruder von Heroin, es macht sehr schnell abhängig. Aber selbst diese Mittel zeigen bei mir keine Wirkung mehr.

Das heißt, wenn Sie nicht gerade höllische Schmerzen durchleiden, quälen Sie sich selbst mit einem 112 Kilometer-Trip durch die Städteregion?

Hähnert: Absolut.

Stephan Hähnert verbindet seine Hobbies: Er ist Mitglied des Firefighter Team Phoenix, einem der größten Feuerwehrsportlerteams der Welt. Foto: MHA/Thomas Vogel

Der Lauf, zu dem Sie am 15. April aufbrechen, ist nicht Ihre erste Aktion dieser Art.

Hähnert: Stimmt, es ist die insgesamt dritte. An den ersten Lauf werden sich einige Leute vielleicht noch erinnern. Damals waren 45.000 Euro zusammengekommen für die Familie von Florian aus Stolberg, der einen Kirschkern verschluckt hatte und daraufhin schwer krank wurde. Damit haben wir für die Familie ein behindertengerechtes Auto finanziert, damit der Junge wieder zurück in die Region konnte und nicht in einer Spezialklinik in Bayern bleiben musste.

Wie bereiten Sie sich auf solch einen Gewaltmarsch vor?

Hähnert: Sagen wir mal so: In der Regel ist das ein dauerhafter Prozess. Zumindest, wenn man nicht ständig ausfällt. Ich bin gelegentlich wieder krank gewesen, Training gab es seit Oktober nicht mehr. Ich gehe also mit 0 Laufkilometern in diesem Jahr an den Start.

Umso wichtiger, dass Sie sich gut fühlen. Fühlen Sie sich denn gut im Moment?

Hähnert: Es geht so, derzeit habe ich schon stärkere Schmerzen und mein Knie macht mir Sorgen. Aber ich habe beim Lauf ein Team dabei, dem ich vertraue, unter anderem Leute vom DRK Stolberg, ein Rettungs- oder Krankentransportwagen wird dabei sein, ein Verpflegungsfahrzeug, meine Fotografin Monika Corsten, sechs Drohnenpiloten vom Aachener Drohnenverein haben sich bereiterklärt, mitzufahren und zu filmen. Zwei gute Freunde vom DRK Aachen fahren in einem Werbemobil mit, da haben wir unter anderem auch kleine Geschenke an Bord, um Kinder am Rand der Strecke zum Lächeln zu bringen.

Training an den Seilen: In Feuerwehr-Einsatzausrüstung steigert Stefan Hähnert die Intensität. Foto: MHA/Thomas Vogel

Sie haben sich wegen Schmerzen nicht richtig auf den Lauf vorbereiten können, werden auch während des Laufs Schmerzen haben – glauben Sie, Sie packen das?

Hähnert: Das ist viel Kopfsache. Der Körper schaltet sich irgendwann ab und das komplette System fährt runter. Das kenne ich von den letzten Läufen: Nach vier bis sechs Stunden hört der Körper auf zu schwitzen, weil ich das Wasser nicht so schnell nachgießen kann, wie es nötig wäre. Der Körper läuft dann trocken, gerade auch durch die Uniform, die ich trage. Da drin herrscht eine Temperatur von 40 bis 45 Grad. Ab diesem Zeitpunkt läuft der Körper dann auf Autopilot und der Rest spielt sich im Kopf ab. Dann ist mentale Unterstützung enorm wichtig, zum Beispiel durch andere Läufer. Wer ein Stück mitlaufen möchte, kann sich gerne bei mir melden. Es gibt bereits einige, die vor allem nachts mitlaufen. Das ist gut, denn dann brauche ich die größte mentale Unterstützung, gerade auch gegen Ende, wenn es Richtung Ziel geht.

Haben Sie über dieses Vorhaben mit Ärzten gesprochen?

Hähnert: Ja. Die Ärzte sagen: Stefan, lass‘ es!

Sie aber halten an dem Plan fest. Warum machen Sie es trotzdem?

Hähnert: Für die Kinder. Ich weiß, wie es sich anfühlt, keine Hilfe zu bekommen. Das passiert Kindern leider häufig, dass sie gerade in der Schule aufgrund einer Krankheit diskriminiert und gemobbt werden. Ich habe das selber über mehrere Jahre hinweg durchgemacht. Deswegen möchte ich den Kindern von meiner Seite aus Hilfe anbieten, mache auf das Problem aufmerksam und versuche, Spenden zu generieren, um ihre Gesundheit, möglicherweise Reha-Maßnahmen und andere Kosten, die ihre Familien nicht stemmen können, zu decken.

Treppenlaufwettbewerbe gehören zu den Herausforderungen, denen Stefan Hähnert sich stellt. Auch dafür gibt es ein Trainingsgerät in Würselen. Foto: MHA/Thomas Vogel

Sie wissen, was es heißt, keine Hilfe zu bekommen?

Hähnert: Mir geht es darum, Kindern vielleicht eine bessere medizinische Versorgung zu ermöglichen, wie ich sie hatte. Ich konnte mich in der Schule kaum bücken, hatte zeitweise eine Greifzange dabei. Zu mir ist auch nie jemand gekommen und hat gesagt: 'Komm, ich helf dir'. Da wurde eher noch nachgetreten und ich wurde von anderen Kindern gemobbt. Da waren meine Schulsachen dann mal über drei Schulhöfe verteilt worden oder mein Frühstück wurde geklaut. An die weiterführende Schule habe ich nicht wirklich gute Erinnerungen.

Damit diese Erfahrungen anderen Kindern erspart bleibt, laufen Sie. Wo sie entlang laufen, steht fest?

Hähnert: Ja, die Streckenführung habe ich in den vergangenen Wochen und Monaten geplant und einige Arbeitsstunden – etwas mehr als 900 bis jetzt – reingesteckt. Der Lauf wird durch alle zehn Kommunen der Städteregion gehen. Start ist am Antenne AC-Studio am Flugplatz Merzbrück. Dann geht es nach Baesweiler, Alsdorf, Herzogenrath, Würselen, Aachen, Roetgen, Monschau, Simmerath, Stolberg, Eschweiler und dann wieder zurück zum Flugplatz Merzbrück. Exakt 112 Kilometer und 1140 Höhenmeter.

Info Spenden und Sponsoren sind willkommen Für seinen 112-Kilometer-Benefizlauf durch die gesamte Städteregion am 15. und 16. April hat Stefan Hähnert bereits Spenden in Höhe von rund 3800 Euro einsammeln können. Er ist nach wie vor auf der Suche nach Unternehmen, die an einer Werbepartnerschaft interessiert sind. Anfragen per E-Mail an 112km.spendenmarsch@gmail.com. Informationen über die Möglichkeit, zu spenden, gibt es auf dem Instagram-Account von Stefan Hähnert: stefan_haehnert_tri.

Wie lange werden Sie für den Lauf brauchen?

Hähnert: Geplant sind 24 bis 27 Stunden.

Wie werden Sie danach aussehen?

Hähnert: Kaputt. Auf jeden Fall kaputt.

Viel Zeit zur Regeneration lassen Sie sich dennoch nicht ...