Viele Beschwerden : Musikbässe von Festival in Kerkrade wummern bis Alsdorf

Kerkrade/Herzogenrath Ein Technofestival auf der niederländischen Seite der Grenze hat die deutsche Polizei bis tief in die Nacht beschäftigt. Auf Facebook-Posts sind sie zu hören.

Ein Technofestival in Kerkrade hat bis weit in die Nacht zum Sonntag die Polizei auf deutscher Seite beschäftigt. Bei ihnen seien etliche Anrufe wegen Ruhestörung durch das Deviate-Festival in Rolduc nahe der deutschen Grenze von verärgerten Bürgern und Bürgerinnen eingegangen, sagte ein Polizeisprecher in Aachen auf Anfrage. Die Anrufe seien nicht nur aus Herzogenrath gekommen.