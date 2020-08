Busunfall, Gas, Brand : Der Freitagabend war einsatzreich für die Feuerwehr in Alsdorf

Am Freitagabend ist ein Bus im Kreuzungsbereich Denkmalplatz mit einer Ampel kollidiert. Foto: Feuerwehr Alsdorf

Alsdorf In Alsdorf hat es am Freitagabend einige Einsätze für die Feuerwehr gegeben. Ein Bus ist an der Kreuzung am Denkmalplatz mit einer Ampel kollidiert. Im Oidtweilerweg gab es zwei Einsätze, bei denen ein Gasaustritt vermutet wurde und am Alsdorfer Weiher ist es zu einem Brand gekommen.

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Alsdorf gegen 19.44 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Denkmalplatz gerufen. Nach erster Meldung sollte es zu einer Kollision eines Linienbusses mit einer Ampelnanlage gekommen sein. Vor Ort bestätigte sich das Meldebild.

Ein Linienbus war frontal mit einer Ampel kollidiert. Der Busfahrer konnte sich - entgegen erster Rückmeldungen - zwar eigenständig aus der Fahrzeugführerkabine befreien, musste jedoch aufgrund seines Zustandes in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ampel wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und musste aus Sicherheitsgründen demontiert werden. Foto: Feuerwehr Alsdorf

Der Bus war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht voll besetzt. Nur ein Fahrgast erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt. Die Kräfte der Alsorfer Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle und stellten den Brandschutz sicher. Die Ampelanlage wurde durch den Unfall schwer beschädigt. Da der Ampelmastes stark verbogen war, musste dieser demontiert werden. Die Feuerwehrleute flexten den Hauptmast der Ampel ab und brachten den Ausleger der Ampel, der die beiden Fahrspuren überragt hat mittels Drehleiter zu Fall.

In der Nacht rückten die Wehrleute gegen 21.43 Uhr und 23.32 Uhr zu zwei unabhängig voneinander gemeldeten Gasaustritten in den Oidtweilerweg aus. In unterschiedlichen Bereichen nahmen Anwohner einen nicht definierbaren Geruch war und verständigten vorsorglich die Feuerwehr.

Vor Ort bestätigte sich ein Gasaustritt nicht. Die Messungen der Feuerwehr zeigten keine erhöhten Werte.

Parallel wurde die Alsdorfer Feuerwehr zu einem Flächenbrand auf einer Freifläche am Alsdorfer Weiher gerufen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

(red/fw)