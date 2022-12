Bevorstehender Jahreswechsel : Dem Silvesterfeuerwerk steht im Nordkreis nichts im Wege

Kann nach den Einschränkungen der vergangenen Jahre wieder weitgehend ohne Restriktionen gezündet werden: Silvesterfeuerwerk. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Nordkreis Während der Corona-Jahre konnten keine Feuerwerkskörper erworben werden. Zum bevorstehenden Jahreswechsel ist böllern wieder möglich. Dennoch mahnen Polizei und Krankenhäuser zur Vorsicht.

Von Günther von Fricken

Ab dem 29. bis zum 31. Dezember gibt es in Supermärkten und Discountern wieder Feuerwerk zu kaufen. Sehr zur Freude der Fans der bunten Knallerei und sehr zum Leidwesen von Kritikern wie der Deutschen Umwelthilfe und der Bundesärztekammer, die sagt, ungeregelte Knallerei passe nicht mehr in die Zeit, und sich für ein bundesweites Verbot einsetzt.

Fakt aber ist: Während der Corona-Pandemie wurde mit Blick auf die Silvesterfeierlichkeiten zu den Jahreswechseln 2020/2021 und 2021/2022 seitens des Bundesministeriums des Innern ein generelles Überlassungsverbot für pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 an Verbraucherinnen und Verbraucher ohne eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis ausgesprochen (Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz). Kurzum: Es konnten keine für gewöhnlich erhältlichen Feuerwerkskörper im Einzelhandel erworben werden. Grund dafür war, dass wegen des damaligen Corona-Infektionsgeschehens Engpässe in der medizinischen Versorgung, insbesondere der zur Verfügung stehenden Krankenhausbetten kurz- und mittelfristig nicht auszuschließen waren.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Pandemiegeschehens bestehen die Einschränkungen auf Bundes- beziehungsweise Landesebene in diesem Jahr nicht mehr, so dass 2022 ein Silvesterfest wie letztmalig vor der Pandemie im Jahr 2019 gefeiert werden kann. Das zweijährige Verkaufsverbot wurde für den diesjährigen Jahreswechsel nicht verlängert, so dass wie gewohnt wieder Feuerwerkskörper im Handel erhältlich sind.

Grundsätzlich darf also „geböllert“ werden. Aber, so teilt das Presseamt der Stadt Baesweiler auf Anfrage hin mit: „In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden darf keine Pyrotechnik abgebrannt werden, es darf dort weder geböllert noch dürfen Raketen gezündet werden. Und auch für Naturschutzgebiete wie den Carl-Alexander-Park gelten besondere Regeln. Dort sind alle Beeinträchtigungen von Flora und Fauna zwingend auszuschließen, darunter fällt sicher auch das Zünden von Feuerwerk und das Böllern aufgrund der damit einhergehenden Belastungen, unter anderem durch Lärm.“

In Würselen, so teilt das Presseamt auf Anfrage mit, gebe es an Silvester keine gesonderten Regelungen zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern, das sei auch schon voriges Jahr so gewesen.

In Alsdorf gibt es ebenfalls keine Auflagen rund ums Feuerwerk. Heißt also nach Worten von Stefan Schaum vom Presseamt der Stadt, „dass jeder in normalem Rahmen seine Raketen zünden darf“. Besondere „Verbotszonen“ oder Ähnliches hatte es in Alsdorf auch während der Corona-Zeit nicht gegeben.

Die Stadt Herzogenrath indes hatte sich im vorigen Jahr dazu entschieden, Straß zur Sperrzone zu ernennen, was an der damals aktualisierten Corona-Schutzverordnung des Landes sowie dem harten Lockdown in den Niederlanden lag. Das wird 2022 wieder anders und wie gewohnt sein: „In diesem Jahr planen wir keinerlei Einschränkungen, was das Abbrennen von Feuerwerken angeht“, teilt Diana Worm vom Presseamt mit.

Wenn auch dem Feuerwerk vonseiten der Städte also nichts mehr im Wege steht, so gibt es doch kritische Töne. Zum Beispiel aus dem Rhein-Maas-Klinikum (RMK) in Würselen. Der Chefarzt der Zentralen Notaufnahme und Aufnahmestation, Udo Sausen, sagt: „Die Tage rund um Silvester sind für unsere Notaufnahme immer wieder mit sehr hohem Arbeitsaufwand verbunden. In keiner Nacht des Jahres verletzen sich so viele Menschen die Hände wie an Silvester. Sowohl aus unfallpräventiver wie auch aus nachhaltiger Sicht sind wir keine großen Verfechter der ‚Silvesterböller‘ und des Feuerwerks. Und wer die bösen Geister mit Lärm vertreiben möchte, möge dies bitte kontrolliert und ohne Einfluss von Alkohol tun!“

Die Polizei in der Städteregion mahnt nach Auskunft von Sprecher Andreas Müller zur Vorsicht im Umgang mit Feuerwerk und bittet darum, „sich an die allgemeinen Regeln zum Abbrennen von Feuerwerk und an die Angaben der jeweiligen Hersteller zu halten“.

Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), ergänzt: „Für viele gehören Böller und Raketen zu Silvester irgendwie dazu, aber beim Abfeuern kommt es immer wieder zu schweren Verletzungen und zum gezielten Beschießen von vorbeifahrenden Autos oder von Menschen.“ An den neuralgischen Punkten der Großstädte, wo viele Menschen am Jahreswechsel zusammenkommen, wie die Kölner Domplatte oder die Düsseldorfer Altstadt, mache deshalb ein Böllerverbot Sinn. „Das gilt zum Teil auch für kleinere Ort. Auch dort gibt es Plätze, wo an Silvester viele Menschen aufeinandertreffen, um gemeinsam das neue Jahr zu feiern. Auch dort kann es beim Abfeuern der Raketen zu gefährlichen Situationen kommen, vor allem wenn vorher viel Alkohol geflossen ist. Aber wir sollten auch niemanden den Spaß an Silvester nehmen“, sagt Mertens weiter.