Schlüssel übergeben : Das neue Jobcenter für den Nordkreis ist fertiggestellt

Eine Schlüsselübergabe, wie sie des neuen zentralen Jobcenter-Standorts für den Nordkreis würdig ist: Am Schlüssel links ist Stefan Graaf, Geschäftsführer des Jobcenters der Städteregion Aachen, am Schlüssel rechts Alsdorfs Bürgermeister Alfred Sonders. Foto: MHA/Thomas Vogel

Nordkreis Nach gut anderthalb Jahren Bauzeit ist der Neubau an der Hubertusstraße Ecke Rathausstraße in Alsdorf an die künftigen Nutzer übergeben worden. Der Umzug aus den Außenstellen soll in den nächsten Wochen erfolgen.