Martin-Buber-Plakette : Christian Wolff hält Laudatio auf Almaz Böhm

Kerkrade Bei der Verleihung der Martin-Buber-Plakette würdigt der bekannte Schauspieler die Arbeit der Preisträgerin in der Organisation Menschen für Menschen.

Der bekannte Fernsehschauspieler Christian Wolff (85) hält die Laudatio auf Almaz Böhm bei der Verleihung der Martin-Buber-Plakette am 24. November in Kerkrade. Das hat Werner Janssen, Vorsitzender des Kuratoriums zur Verleihung der Martin-Buber-Plakette, am Freitag mitgeteilt.

Christian Wolff ist einem breiten Publikum vor allem aus seiner Rolle des Försters Martin Rombach in der Fernsehserie „Forsthaus Falkenau“ (1989 bis 2006) bekannt. Dabei ist er bereits seit den späten 1950er Jahren als Schauspieler aktiv und hat in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Im Kino war er zuletzt 2016 in der Verfilmung des Romans „Hannas schlafende Hunde“ von Elisabeth Escher an der Seite von Hannelore Elsner zu sehen. Im Fernsehen spielte er jüngst oft in Krimi-Produktionen mit, zuletzt in der Folge „Sweet Sixty“ in der Reihe „SOKO Stuttgart“, die im Februar ausgestrahlt wurde.