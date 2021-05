Sommer-im-Garten-Tournee : Brings und Freunde machen in Herzogenrath Station

„Brings“ rocken im Juli in Herzogenrath ab. Foto: Monsterpics Foto: Monsterpics

Herzogenrath Corona-Lockerungen machen es möglich: Kölsche Bands sind in den Startlöchern für Live-Konzerte. Mitte Juli stehen Termine in Herzogenrath an.