Meschenleben in Gefahr : Brand in Mehrfamilienhaus in Kohlscheid

Brand in Mehrfamilienhaus in Kohlscheid

Kohlscheid Die Feuerwehr Herzogenrath wurde am Sonntagabend alamiert. Menschenleben seien in Gefahr hieß es. Die Einsatzkräfte rückten umgehend mit Rettungsdiensten aus.

Gegen 23:15 wurde die Feuerwehr wegen eines Feuers in einem Merhfamilienhaus an der Klosterstraße in Kohlscheid alamiert. Die Wohnung im Obergeschoss brannte.

An der Wohnung stellten die Einsatzkräfte fest, dass noch zwei Personen in der brennenden Wohnung sein sollten. Vier weitere Personen waren unmittelbar durch das Feuer betroffen, befanden sich aber nicht in direkter Gefahr. Zur Rettung wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Zwei Angriffstrupps begonnen unter Atemschutz mit dem Einsatz im Haus.