Kostenpflichtiger Inhalt: Ausgebüxtes Känguru : Boomers Ausflug durch den Nordkreis ist beendet

Das Känguru wartet nun im städtischen Bauhof auf seinen Besitzer. Foto: Pressestelle Stadt Herzogenrath

Herzogenrath Zwischenzeitlich waren Sichtungen aus Würselen gemeldet worden: Das im niederländischen Landgraaf ausgebüxte Känguru-Männchen namens Boomer, das am Mittwoch auf einem Anwesen in Ritzerfeld gesichtet worden war, ist wieder eingefangen worden – in Merkstein.