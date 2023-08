Konzert in Würselen : Beth Harts emotionales Bekenntnis zur Burg Wilhelmstein

Würselen Eine Liebeserklärung und ganz besondere emotionale Momente: Sängerin Beth Hart begeistert auf der Burg Wilhelmstein.

Ja, man kennt das: Wenn Künstler das beste Publikum der Welt begrüßen, von der schönsten Bühne überhaupt schwärmen – bei jeder Show in jeder Stadt. Klischees eines Tourlebens. Nimmt man es Beth Hart also ab, dass der Abend auf der Burg Wilhelmstein etwas Besonderes für sie und ihre Band ist?

Am Nachmittag noch hat sie vor dem Soundcheck die Yogamatte auf der Bühne ausgebreitet. Während die Crew die Technik bereitet, absolviert sie ein fast halbstündiges Fitness-Programm. „Die Schwingungen des Ortes spüren, Inspiration sammeln“, so hat sie diesen Ritus einmal beschrieben.

Und „diesen Ort“ wird sie später bei der Show als „eine Art Kirche“ charakterisieren. Ein Platz, an dem sie sich sicher fühlt, geborgen. „Hier kann ich mich erholen vom Tourstress und genießen“, sagt sie. Eine sympathische Liebeserklärung an die Burg Wilhelmstein. Nicht abgedroschen, vielmehr einfühlsam, zugewandt.

Hart gibt immer 100 Prozent. Ist die Powerfrau beim rockigen Opener „For My Friends“, die verletzte Seele bei „Tell Her You Belong To Me“ und sie hält die Tränen nicht zurück, wenn sie bekennt „I Need A Hero“. Es ist immer die ganze Bandbreite des individuellen Lebens, das die 51-jährige Kalifornierin in ihren Songs verarbeitet. Von fetzig-fröhlich bis zutiefst traurig. Man kann sich dieser Emotionalität nicht entziehen. Warum auch?