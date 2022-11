Viel teurere Knöllchen : Beeinflussen die teuren Knöllchen die Verkehrssünder im Nordkreis?

Nordkreis Auch schon große Augen gemacht? Seit einem Jahr sind Knöllchen teilweise fünfmal so teuer. Theoretisch könnten die Fallzahlen im Nordkreis dadurch zurückgegangen sein – theoretisch.

Falschparken ist seit einem Jahr erheblich teurer, für Vergehen im ruhenden Verkehr müssen Sünder seit November 2021 das Doppelte bis Fünffache zahlen. Im besten Fall haben die Streifen der Ordnungsämter also seitdem weniger zu tun, wenn die höheren Strafen dafür sorgen, dass sich mehr Menschen an die Regeln halten. Ist das denn so? Eine Umfrage bei den Nordkreis-Kommunen.