Feuerwehreinsatz in Herzogenrath : Baum begräbt zwei Autos unter sich

Schwer beschädigt wurden zwei am Straßenrand abgestellte Pkw, als in der Nacht auf Donnerstag an der Raderstraße in Herzogenrath ein Baum umstürzte. Foto: MHA/Feuerwehr Herzogenrath

Herzogenrath Die Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen in Herzogenrath ausrücken. Ein Baum war in der Nacht umgestürzt. Zwei Pkw kamen dabei zu Schaden.

Ein umgestürzter Baum hat an der Raderstraße in Herzogenrath zwei Pkw unter sich begraben. Anwohner hatten die Leitstelle der Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen alarmiert. Die beiden Pkw waren am Straßenrand geparkt.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab und fing auslaufende Betriebsmittel ein. Für die Zeit des Einsatzes war die Raderstraße gesperrt.

Der Baum war offensichtlich in der stürmischen Nacht auf Donnerstag umgestürzt. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

