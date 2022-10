Kollision auf Kreuzung : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Baesweiler

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Baesweiler

Baesweiler Schwer verletzt wurden zwei Autofahrer am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Baesweiler. Auf dem Ludwig-Erhard-Ring waren zwei Autos zusammengestoßen.

Gegen 19.30 Uhr ging am Mittwochabend der Notruf bei der Polizei Aachen ein. Die Einsatzkräfte wurden an die Kreuzung von Ludwig-Erhard-Ring und Max-Planck-Straße in Baesweiler gerufen.