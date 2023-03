Sport- und Bürgerpark : Zum Auftakt gibt es einen Skater-Contest in Baesweiler

Der neue Skatepark wird bereits gut angenommen. Foto: MHA/Günther von Fricken

Baesweiler Der Sport- und Bürgerpark in Baesweiler wird am Freitag offiziell seiner Bestimmung übergeben. Zum Start versprechen die Verantwortlichen, auf lange Reden zu verzichten. Was alles geboten wird.