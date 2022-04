An Zebrastreifen : Zehnjährige auf Inlinern bei Unfall schwer verletzt

An Zebrastreifen

Baesweiler Ein Mädchen ist am Dienstag beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die Zehnjährige war auf Inlinern auf die Straße gerollt.

Das zehnjährige Mädchen ist an einem Zebrastreifen auf der Kapellenstraße in Baesweiler mit dem Auto einer Frau aus Aldenhoven zusammengestoßen. Laut Zeugenaussagen hatte die 18-jährige Fahrerin am Zebrastreifen kurz vor der Peterstraße vorschriftsmäßig abgebremst. Als sie langsam wieder beschleunigte, rollte das Kind auf Inlinern von rechts auf die Fahrbahn und wurde vom Auto erfasst.