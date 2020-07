Autos nahe der Feuerwache angezündet : Wieder Brandstiftungen in Baesweiler

Die Feuerwehr musste nur wenige Meter zum Einsatzort zurücklegen (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Baesweiler Schon wieder ist in Baesweiler Feuer gelegt worden. Diesmal brannten in der Nacht zum Freitag zwei an der Otto-Hahn-Straße im Abstand von etwa 100 Metern abgestellte Fahrzeuge völlig aus.

Besonders provozierend wirkt, dass die Brände inmitten von Wohnbebauung und in unmittelbarer Nähe zur Hauptwache der Baesweiler Wehr gelegt wurden, die sich an der Grabenstraße befindet.

„Wir konnten praktisch zu Fuß zu den Brandorten gehen“, sagte Baesweilers Feuerwehrchef Dieter Kettenhofen. Die Feuerwehr wurde gegen 2.30 Uhr alarmiert. Anwohner sprachen von Explosionen. Das dürfte auf das Platzen von Airbags und Reifen in Folge der großen Hitzeentwicklung zurückzuführen sein, wie Kettenhofen erläuterte.

Rund 25 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zwei Einsatzfahrzeuge rollten die kurze Distanz zum Einsatzort, um die notwendigen Löschmitteltechnik heranzuschaffen. Die Flammen griffen nicht auf Häuser über. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Polizeisprecherin Petra Wienen sagte, dass die ausgebrannten Wagen sichergestellt wurden, um der Brandursache genau auf den Grund zu gehen. „Wir ermitteln sehr intensiv in alle Richtungen“, sagte sie mit Blick auch auf vorangegangene Brände und die Frage, ob es sich um einen oder mehrere Serienbrandstifter handeln oder verschiedene (Nachahmungs-)Täter am Werk waren.

Wie berichtet, war in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch ein Wohnmobil an der Stegerhüttestraße regelrecht abgefackelt worden. Am 17. Juli brannten Holzpaletten auf einem Grundstück an der Pascalstraße. Und in der Nacht vom 24. auf den 25. April hatte es eine ganze Serie von Brandstiftungen im Baesweiler Stadtgebiet gegeben.