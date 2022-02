Eine Woche lang Eltern sein : Wenn Neuntklässler mitten in der Nacht ihr Baby füttern

Die Neuntklässler Sophia, Athanasios, Mariella, Nafisa und Tabea (v.l.) haben an der Babywoche an der Baesweiler Realschule teilgenommen. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Baesweiler An der Realschule Baesweiler lernen Neuntklässler in der sogenannten Babywoche mithilfe von lebensnahen Puppen, was es heißt, Eltern zu sein. Dabei geht es nicht allein um „Abschreckung“.