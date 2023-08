Kinderärzte : Wenn besorgte Eltern den Notdienst für Kinder blockieren

Dr. Egbert Franke bei einer Untersuchung. Er setzt sich kritisch mit dem Thema Kinderärztlicher Notdienst auseinander. Foto: MHA/Günther von Fricken

Nordkreis Häufig sind die Kinder-Notfallpraxen am Wochenende voll. Das liegt auch an Eltern von Kindern, die eigentlich keine Notfälle sind. Was der Kinderarzt Dr. Egbert Franke, Mitbetreiber von Praxen in Würselen und in Alsdorf, dazu sagt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Günther von Fricken

Volle Wartezimmer und endlos langes Rumsitzen – dieses Szenario dürfte vielen bekannt vorkommen, die mit ihrem Kind schon einmal spontan am Wochenende beim Kinderärztlichen Notdienst waren. Ob es wirklich immer notwendig ist, ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen, will gut überlegt sein. Denn, so fasst es der Würselener Kinderarzt Dr. Egbert Franke zusammen: „Die Notaufnahmen stoßen an ihre Belastungsgrenzen – auch wegen unnötiger Behandlungen.“

Als Konsequenz dieser Entwicklung in den vergangenen Jahren schlägt der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, daher vor, Eltern mit einer Eigenbeteiligung zur Kasse zu bitten, die mit nicht dringenden Fällen in der Notfallpraxis vorstellig werden.

Ein Vorschlag, den Egbert Franke durchaus nachvollziehen kann, wobei er sich jedoch fragt, ob und wie dies am Ende praktikabel wäre. Der Facharzt, der gemeinsam mit sieben Kolleginnen und Kollegen Kinderarztpraxen am Recker-Park in Würselen und am Dreieck in Mariadorf betreibt, bestätigt die Aussagen seines Berufsverbandes aus eigener Erfahrung. „Es kommen häufig Eltern mit ihren Kindern, die eigentlich nichts im Notdienst verloren haben.“ Hat ein Kind schon länger starkes Fieber oder Fieberkrämpfe oder aber es trinkt zu wenig oder klagt über starke Ohrenschmerzen, dann müsse es vom Arzt im Wochenend-Notdienst angeschaut und untersucht werden. Gehe es aber um einen einfachen Schnupfen, einen Husten, einen Windelpilz oder Zecken, dann könne das sicherlich auch bis Montag warten.

Natürlich, so weiß Dr. Egbert Franke, gebe es auch übervorsichtige, verunsicherte oder ängstliche Eltern, die nach dem Blick ins Internet und 20 verschiedenen Diagnosen von „Dr. Google“ die Krankheit ihres Kindes eher noch schwieriger einordnen können. Aber es gebe eben leider auch Fälle, bei denen die Eltern einfach keine Lust haben, sich nach dem Wochenende mit dem Nachwuchs auf den Weg in eine möglicherweise volle Praxis zu machen. Dabei, so räumt Franke ein, gebe es auch in der Notarztpraxis durchaus Zeiten, wo langes Warten angesagt sei. Und da werde dann auch nicht unbedingt nach Reihenfolge des Eintreffens, sondern nach Dringlichkeit der Krankheit behandelt.

In der Städteregion besetzen die rund 20 niedergelassenen Kinderärzte den Notdienst in Stolberg beziehungsweise Aachen, unterstützt jeweils durch das Klinikpersonal. „Rund 50 Stunden im Jahr kommen zusätzlich zur normalen Praxiszeit in etwa zusammen. Mindestens“, nennt Franke die aktuellen Fakten. Neben der Überfrequentierung der Praxen am Wochenende sieht er zwei weitere Aspekte, die zu bedenken seien. Zum einen die Unterbezahlung für eine Behandlung und zum anderen die gesellschaftliche Akzeptanz für das, was die Ärzte leisten.

„Wenn ich für eine Behandlung am Ende das bekommen würde, was ein Tierarzt bekommt, der ein Meerschweinchen behandelt, dann wäre ich schon zufrieden“, weist der Mediziner auf eine Unterbezahlung im Notdienst hin: Für eine Notdienstbehandlung am Freitagnachmittag gibt es für ihn und seine Kollegen 12,99 Euro. Und interessant sei auch die Antwort auf die Frage: Würde eine Gebühr für nicht unbedingt notwendige Behandlungen am Wochenende tatsächlich sozial schwächere Eltern abschrecken, die aber gleichzeitig kein Problem haben, acht Euro für eine Packung Zigaretten auszugeben? Werde der Notdienst weiter so unkritisch wie heute in Anspruch genommen, dann könne man auch sagen: Was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und eben diese Wertschätzung – finanziell wie auch gesellschaftlich – vermisst er. Wobei er nicht grundsätzlich jammern wolle, denn Kinderarzt sei ein auskömmlicher Beruf. Allein der Notdienst sei – und das politisch so gewollt – unterfinanziert.

Vielmehr, so blickt Dr. Egbert Franke nach vorne, müsse der Notdienst eine Steuerungsfunktion bei einer Gebühr von circa zehn Euro bekommen. „Viele kommen einfach zum Notdienst und wollen ausprobieren, was passiert. Dabei müsste aber klar gesteuert werden: Was bis Montag Zeit hat, wird auch erst am Montag behandelt.“

Beim Blick auf den kommenden Herbst sieht er für die Kindermedizin zwei akute Probleme kommen: Eine Grippewelle und Medikamentenmangel vor allem bei Fiebermittel oder Antibiotika. „Ein politisch gesteuertes Phänomen. Musste es erst soweit kommen, dass man jetzt gegensteuern muss? Denn es gibt zu wenige Hersteller, die hierzulande die Medikamente herstellen“, sagt er. Schließlich sei es schlimm, wenn man als Arzt den Eltern sagen müsse, man wisse leider nicht, ob es das verschriebene Medikament in der Apotheke überhaupt gebe.