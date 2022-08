Mamas Nachricht hilft : Wassen-Schwestern gewinnen Wassersprung-Bronze

Baesweiler/ Rom Bei der WM hat es mit dem Treppchen noch nicht geklappt, in Rom ist es dann soweit: Die Wasserspringerinnen Elena und Christina Wassen gewinnen EM-Bronze. Die Konkurrenz ist allerdings überschaubar.

Vor der ersten gemeinsamen Medaille gab es für Elena und Christina Wassen aus Baesweiler Extramotivation via Handy. Die Mutter der beiden Wasserspringerinnen dachte auch vor EM-Bronze im Synchronwettbewerb vom Turm an ihre Anfeuerungsnachricht. „„K und K: Konzentrieren und kämpfen - auch wenn mal was daneben geht, geht's trotzdem weiter.“ Das schreibt sie uns wirklich vor jedem Wettkampf“, sagte Elena Wassen am Samstag in Rom. Mit Blick auf ihre Eltern und ihre drei Brüder, die zu Hause in der Städteregion mitfieberten, sagte die 21-Jährige: „Das ist natürlich schön zu wissen, dass man sie immer im Rücken hat und dass sie einen immer unterstützen.“